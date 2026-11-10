Julio César Rodríguez rompe el silencio y revela por qué nunca ha participado en la Teletón: «Él sabe lo que pienso»

La ausencia de Julio César Rodríguez en la transmisión televisiva de la Teletón volvió a llamar la atención este 2026. El periodista, considerado uno de los rostros importantes de la televisión chilena, nunca ha participado en las 27 horas de transmisión del evento solidario.

Pese a que actualmente lidera uno de los proyectos televisivos de Mega, el exconductor de Chilevisión ha mantenido su decisión durante años. Sin embargo, esto no significa que esté completamente alejado de la cruzada.

De hecho, Rodríguez ha participado en la Matinatón, el espacio que reúne a los programas matinales antes del inicio de la transmisión oficial. Además, Don Francisco ha reconocido públicamente que el comunicador ha colaborado con la fundación “en silencio”.

Julio César Rodríguez revela por que nunca ha participado en la Teletón

Pero ¿por qué nunca ha querido sumarse al programa televisivo? Esa fue precisamente la pregunta que intentó responder el espacio Que te lo digo.

En el programa, Sergio Rojas decidió contactarlo directamente para conocer los motivos de su ausencia. Para eso, le envió un mensaje por WhatsApp desde el estudio y posteriormente mostró la respuesta del periodista en pantalla.

“Julio, te quería preguntar por tu ausencia en la Teletón. ¿Es por opción o no fuiste llamado? ¿Y qué te parece no ser parte de este evento? Gracias”, escribió el conductor de las Pirañas Devoradas.

Desde Lima, Perú, Julio César Rodríguez respondió con franqueza y aclaró que su ausencia no se debe a una falta de invitaciones. Por el contrario, aseguró que Don Francisco lo ha contactado personalmente en distintas oportunidades.

“Querido, nunca he participado en la Teletón en ninguna edición. Siempre me han invitado, incluso Mario personalmente me ha pedido en repetidas oportunidades que asista y lo hemos conversado. Él sabe lo que pienso”, explicó.

Posteriormente, el periodista profundizó en su postura y entregó la razón por la que prefiere mantenerse al margen de la transmisión televisiva.

“Creo que hay demasiados animadores que lo hacen muy bien y que participan en el programa, por eso paso, año tras año”, agregó.

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