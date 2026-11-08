Marcela Vacarezza reveló la importante decisión familiar que tomó con Rafael Araneda

Un importante cambio familiar vive Marcela Vacarezza tras regresar a Chile luego de seis años viviendo en Miami, Estados Unidos. La comunicadora tomó una especial decisión junto a su esposo, Rafael Araneda: recibir en su casa a sus padres, Ricardo Vacarezza, de 90 años, y Adriana Etcheverry, de 89.

La panelista de programas de farándula conversó sobre esta nueva etapa y explicó que uno de los principales motivos de su regreso al país fue estar más cerca de sus seres queridos.

En conversación con ADN Radio, la comunicadora contó que también influyó el deseo de reunir nuevamente a sus hijos, ya que sus hijas mayores, Florencia y Martina, habían regresado a Chile.

Sin embargo, había otra preocupación que tenía muy presente: el bienestar de sus padres, quienes hasta hace poco vivían solos en un departamento.

«Me devolví a Chile para estar todos juntos», explicó sobre las razones que impulsaron este cambio familiar.

Marcela Vacarezza confesó que le costó convencer a sus padres

La decisión no fue sencilla, especialmente porque sus padres llevaban años viviendo en el mismo departamento. Por lo mismo, dejar atrás sus muebles, recuerdos y espacios personales generó cierta resistencia.

«Ellos son muy testarudos, entonces me costó convencerlos y es entendible», reconoció la comunicadora.

No obstante, una situación de salud terminó acelerando los planes. Su madre tuvo que someterse a una operación de rodilla y necesitaba reposo. Además, Marcela y sus hermanas comenzaron a notar que sus padres tenían cada vez más dificultades para realizar actividades cotidianas, como cocinar, comprar y mantener el hogar.

«De la cabeza los dos están fantásticos, pero les cuesta la movilidad», explicó.

Por esta razón, buscaron una vivienda que tuviera habitaciones en el primer piso, ya que ninguno podía subir escaleras con facilidad. Finalmente, encontraron una propiedad en Chicureo y su dueña aceptó construir una habitación y un baño adicionales para recibirlos.

La especial propuesta de Rafael Araneda

Otro detalle que llamó la atención fue que Rafael Araneda también tuvo un papel importante en esta decisión.

Según contó Marcela, su esposo incluso se adelantó a la propuesta que ella tenía en mente y le planteó que, si regresaban a Chile, debían hacerlo junto a sus padres.

Actualmente, la familia disfruta de esta nueva convivencia. De hecho, Marcela reveló que su madre, quien inicialmente tenía más dudas, terminó reconociendo que la experiencia superó sus expectativas.

Finalmente, la comunicadora destacó lo significativo que ha sido compartir esta etapa con sus padres y verlos disfrutar junto a sus nietos.

«Están felices. Nunca los había visto disfrutar tanto», concluyó.

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