No es una fecha al azar: la curiosa razón por la que el Día del Soltero se celebra el 11/11

Este miércoles 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero 2026, una jornada dedicada a quienes no tienen pareja. La fecha busca destacar el amor propio, la independencia y la posibilidad de disfrutar la vida sin una relación sentimental.

Aunque actualmente se conmemora en distintos países, esta tradición nació en China. Conocida internacionalmente como Singles’ Day, la celebración traspasó fronteras y encontró un espacio en diferentes culturas, incluida la chilena.

Sin embargo, su popularidad no se limita a su significado cultural. Con el paso del tiempo, también adquirió una importante dimensión comercial. Actualmente, se posiciona como una de las jornadas más relevantes para las ventas por internet.

¿Por qué el Día del Soltero se celebra el 11 de noviembre?

De acuerdo con los antecedentes consignados por ADN.cl, el origen de esta celebración se remonta a 1993. En ese año, un grupo de estudiantes de la Universidad de Nankín decidió organizar actividades para festejar su condición de solteros.

La elección del 11 de noviembre no fue casual. La fecha se escribe 11/11 y reúne cuatro números uno, símbolo que representa a las personas individuales.

La iniciativa comenzó entre los estudiantes, pero rápidamente ganó popularidad. Otros establecimientos educacionales y comunidades adoptaron la celebración, que terminó convirtiéndose en una tradición de alcance masivo.

¿Cuándo se celebra el Día del Soltero en Chile?

En nuestro país, esta jornada también suele relacionarse con el 13 de febrero. La fecha funciona como una alternativa al Día de los Enamorados, que se celebra cada 14 de febrero.

A diferencia del Singles’ Day asiático, esta segunda conmemoración no cuenta con un origen histórico claramente establecido. Su popularidad responde principalmente a factores culturales y comerciales.

De esta manera, existen dos fechas asociadas a la celebración de la soltería. La primera es el 11 de noviembre, que tiene sus raíces en China. La segunda corresponde al 13 de febrero, como una alternativa a la celebración de San Valentín.

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