Luto en la cumbia argentina: fallece Marcos Camino, integrante histórico de Los Palmeras

El mundo de la música tropical argentina está de luto. Este martes se confirmó la muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras. El músico tenía 76 años.

La noticia fue comunicada por la propia agrupación a través de sus redes sociales. En una publicación, sus integrantes expresaron su tristeza por la partida de quien fue una figura clave en la historia de la banda.

“Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino. Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”, señalaron.

En el mismo comunicado, el grupo también dedicó palabras a los cercanos del músico y pidió respeto durante este difícil momento.

«Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información. Agradecemos las muestras de cariño y acompañamiento», añadieron.

Las circunstancias de su fallecimiento

De acuerdo con información policial difundida por medios argentinos, un familiar alertó a las autoridades tras revisar las cámaras de seguridad.

En los registros habría advertido que Marcos Camino ingresó a su estudio de grabación, pero nunca volvió a salir.

Tras recibir el aviso, personal de la Policía de Santa Fe llegó hasta el lugar para realizar las primeras diligencias.

Por ahora, las circunstancias de la muerte del histórico músico permanecen bajo investigación.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google