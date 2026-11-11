El tiempo en Santiago: por qué se acaba el calor el sábado y qué podría pasar con el sistema frontal del lunes Tras días de calor extremo, la capital se prepara para un sorpresivo fenómeno este domingo. Entérate de lo que viene para la RM. 11 Nov, 2026. 15:59 hrs Por Diego Muñoz Agencia Uno/Mega VIDEOS RELACIONADOS Llevaban 12 años juntos y estaban comprometidos: descubrió la brutal traición de su pareja de la peor manera Calor en Santiago: Tres días seguidos sobre los 30 °C podrían marcar la primera ola de calor de la temporada Auditor le propuso un trío a su señora como una broma, pero ella se lo tomó muy en serio: ahora está desesperado Giro drástico en el tiempo en Santiago: De los 34 °C a probables granizos y truenos en la madrugada, según pronóstico de Mega Llevaban 12 años juntos y estaban comprometidos: descubrió la brutal traición de su pareja de la peor manera Influencer española que vive en Chile apuntó a un problema de Santiago que pocos habían comentado: "Cómo puede faltar..." Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado