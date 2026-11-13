Tita Ureta le preguntó a Daniella Chávez cuánto ganaría vendiendo contenido hot: su respuesta dejó a todos en shock

Un inesperado tema se tomó la conversación en el último capítulo de Vértigo, de Canal 13. Esta vez, Daniella Chávez protagonizó un llamativo intercambio con Tita Ureta sobre el millonario negocio de la creación de contenido para adultos.

La modelo y empresaria de 37 años fue una de las invitadas al estelar. Durante el programa, la conductora aprovechó su experiencia en el mundo +18 para plantearle una particular pregunta.

Daniella Chávez estimó cuánto podría ganar Tita Ureta en una plataforma de contenido para adultos

Todo comenzó cuando Tita quiso conocer cuánto dinero podría generar si decidiera abrir una cuenta en una plataforma de este tipo.

“¿Cuánto se puede llegar a ganar? Por ejemplo, si yo quisiera abrirme una página», consultó la animadora, hija del marqués del Arrayán.

La pregunta llamó la atención de Martín Cárcamo, quien quiso precisar qué clase de contenido tendría disponible. “¿Con video y fotos?”, preguntó el conductor.

“No, solo fotos; videos después”, aclaró Ureta.

Ante el escenario, Daniella Chávez decidió compartir una estimación basada en su propia experiencia. Sin embargo, la cifra que lanzó sorprendió a los presentes.

“Te voy a dar un valor, más o menos en mi página”, adelantó la empresaria antes de entregar su cálculo.

“Yo creo que en un día, porque sería la novedad y todos querrían ver a Tita, unos 12 o 15 millones”, aseguró.

La respuesta dejó descolocado a Martín Cárcamo, quien reaccionó inmediatamente. “¿Qué?”, expresó antes de consultar: “¿En un día conversando uno a uno?”.

Chávez confirmó su estimación y explicó por qué cree que la conductora podría generar semejante cantidad de dinero.

“Sí, porque es la novedad, todos van a querer ir a verte, conversar, hablar contigo. Todos los hombres entrarían y pagarían, incluso las mujeres”, sostuvo.

El comentario también provocó bromas desde el panel. Mauricio Pinilla intervino con una particular pregunta dirigida al animador: “¿Te alcanza, Martín?”.

Pero eso no fue todo. Antes de cerrar el intercambio, Daniella lanzó una última talla sobre la posible reacción del padre de Tita, Emeterio Ureta.

“Pero yo no creo que a tu papá le guste, va a decir que es de roto”, remató la modelo.

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