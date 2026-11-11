Camionero lanzó inesperado mensaje a José Antonio Neme en pleno despacho de Mega: le puso un apodo y así reaccionó el periodista

Un inesperado momento se tomó un despacho en vivo de Mucho Gusto. El protagonista fue un camionero que conversó con Gonzalo Ramírez durante las manifestaciones que se desarrollan en la Ruta 68.

El periodista llegó hasta el lugar para conocer las demandas de los conductores. En medio de la cobertura, entrevistó a un joven camionero que aprovechó las cámaras para expresar su molestia con las autoridades.

Durante la conversación, el hombre defendió las consecuencias económicas que tendría una eventual reducción de los gastos para el sector.

“La plata no se va a perder porque llega a los gobiernos. Si hay la plata, nosotros tenemos menos gastos, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a comprar más camiones. Vamos a mover la economía, viejo», aseguró frente al micrófono.

Acto seguido, el conductor cuestionó la falta de comprensión sobre sus argumentos. “¿Cómo es tan difícil entenderlo?“, manifestó.

Sin embargo, la entrevista todavía tenía una sorpresa. Cuando parecía que el diálogo había terminado, el joven se percató de que estaba en las pantallas de Mega y decidió enviarle un mensaje a José Antonio Neme.

“¿Es el canal de Neme? ¡Grande! ¡Es un defensor Neme!“, gritó a la distancia.

La reacción tomó por sorpresa a Gonzalo Ramírez, quien volvió a acercarle el micrófono para conocer sus intenciones.

“¿Qué vai a decir?“, alcanzó a preguntarle el periodista, aparentemente anticipando que podía venir alguna declaración inesperada.

Y así fue. El camionero lanzó un particular comentario dirigido al conductor del matinal.

“Neme, usted no debería llamarse Neme, debería llamarse Nepe, porque se lo has puesto a todos los políticos”, disparó.

La frase provocó carcajadas en el estudio y dejó al propio notero reaccionando ante la inesperada intervención.

“Bueno, cosas que pasan en vivo”, comentó Ramírez, antes de alejarse rápidamente del lugar.

La respuesta de José Antonio Neme

De regreso en el estudio, José Antonio Neme no dejó pasar el comentario. Fiel a su estilo, el animador reaccionó con humor y se sumó a las bromas que generó el despacho.

“¡Es el pueblo de Chile! ¡Manifestándose libremente en las pantallas de Mega! ¡Viva el nepe, también! A todos le gusta», sentenció entre risas.

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