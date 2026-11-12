Lluvias en la Región Metropolitana: Qué días de la semana podrían caer precipitaciones en la capital, según pronóstico de Mega ¿Vuelven las lluvias a la capital? Un núcleo frío amenaza con traer chubascos e inestabilidad a la zona central. Acá los detalles. 12 Nov, 2026. 15:52 hrs Por Diego Muñoz Mega "De noche se veía bonito pero de día lo apodaron Caretula": Quiso espantar a galán de colectivos pidiéndole lujos, pero cometió un error Camila Nash arremete contra famoso galán de TV por particular motivo: «Si está pasado a poto…» Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado