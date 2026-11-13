Los Auténticos Decadentes confirman show en Chile para el verano de 2027: revisa cuándo será y cómo comprar entradas

Los Auténticos Decadentes volverán a encontrarse con el público chileno durante el verano de 2027. La reconocida banda argentina confirmó un nuevo concierto en Gran Arena Monticello, donde repasará los grandes éxitos de sus cuatro décadas de trayectoria.

La presentación está programada para el viernes 29 de enero, a las 21:00 horas. El grupo llegará hasta Mostazal con un repertorio cargado de canciones que han marcado a distintas generaciones.

Entre los clásicos que podrían sonar durante la jornada destacan «La Guitarra», «El Murguero», «El Pájaro Vio el Cielo y se Voló», «Diosa» y «Corazón».

Cuatro décadas de música y clásicos

A lo largo de 40 años, Los Auténticos Decadentes han construido una carrera que trascendió las fronteras de Argentina. Su propuesta musical mezcla distintos géneros y estilos, convirtiéndolos en una de las agrupaciones más reconocidas de la música latinoamericana.

Con canciones que combinan alegría, nostalgia y energía, la banda ha logrado mantener vigente su repertorio y conectar con públicos de distintas edades.

Su regreso a Gran Arena Monticello también busca repetir el éxito de sus anteriores presentaciones en el recinto.

¿Cuándo comprar entradas para Los Auténticos Decadentes?

Las entradas para el concierto estarán disponibles a través de Ticketmaster desde este viernes 13 de noviembre, a las 14:00 horas.

La cita será el viernes 29 de enero de 2027, desde las 21:00 horas, en Gran Arena Monticello, ubicado en Mostazal.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google