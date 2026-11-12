Japi Jane cumple 20 años en Chile: así cambió la forma de hablar sobre sexualidad y placer

Hace 20 años, comprar un juguete sexual podía ser motivo de vergüenza. Hoy, muchas personas comparten sus experiencias de compra en redes sociales. Ese cambio refleja parte de la transformación cultural que ha acompañado a Japi Jane desde su creación en 2006.

La marca celebra sus dos décadas con la campaña «Patrimonio Nacional del Placer», una iniciativa que utiliza el humor para destacar su trayectoria y su aporte a la conversación sobre sexualidad e intimidad en Chile.

Su fundadora, Jane Morgan, recuerda que el proyecto comenzó en una pequeña oficina, con pedidos y encuentros a domicilio donde las personas podían conocer los productos y resolver sus dudas.

«Desde el comienzo entendí que no bastaba con vender un juguete. Había que conversar, explicar, escuchar y, sobre todo, quitarle un poco de solemnidad al tema», recuerda.

Con el tiempo, la empresa sumó tiendas, contenidos educativos y nuevas alternativas. También cambiaron los hábitos de consumo y la tecnología: los diseños tradicionales dieron paso a dispositivos recargables, productos controlados por aplicaciones y opciones enfocadas en distintas formas de estimulación.

¿Cómo celebrará Japi Jane sus 20 años?

Durante noviembre, la marca ofrecerá un 20% de descuento en una selección de 30 productos icónicos. También lanzó tres kits especiales de aniversario, dirigidos a parejas, hombres y mujeres.

La celebración incluirá ambientaciones especiales en sus tiendas de Providencia y Vitacura, además de contenidos audiovisuales y actividades en sus plataformas digitales.

Para Jane Morgan, todavía existen conversaciones pendientes sobre sexualidad y placer, especialmente en las personas mayores. Su objetivo es seguir promoviendo una mirada más abierta sobre la intimidad y el bienestar.

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