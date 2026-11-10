Popular comediante arremete contra Paty Maldonado en plena emisión de programa de TV: «Facha asquerosa de la conch…»

Un duro cruce de opiniones se produjo en Not News, espacio conducido por Nicolás Larraín en Vía X. Esta vez, el debate tuvo como protagonistas a Bernardita Ruffinelli y Patricia Maldonado, luego de las polémicas declaraciones de esta última contra Yerko Puchento.

La controversia comenzó tras una rutina del comediante en El Club de la Comedia. Durante su presentación, utilizó una imagen modificada relacionada con la muerte de un sacerdote en Ecuador. Con ella, realizó una referencia al Presidente José Antonio Kast.

La intervención no pasó inadvertida para Patricia Maldonado. La opinóloga cuestionó que se utilizara el fallecimiento del religioso para hacer humor. Sin embargo, también lanzó fuertes descalificaciones contra el humorista.

“¡Si es un zurdo asqueroso! ¡Ha usufructuado de todos los gobiernos!”, expresó Maldonado al referirse a Yerko Puchento.

Sus palabras fueron comentadas en el espacio de Vía X, donde Bernardita Ruffinelli manifestó su desacuerdo con la forma en que la opinóloga enfrentó la situación.

Bernardita Ruffinelli lanzó duros cuestionamientos contra Patricia Maldonado

La comediante sostuvo que Maldonado tenía todo el derecho a criticar la rutina. No obstante, consideró innecesario recurrir a descalificaciones personales.

“Ella podría haber condenado el chiste sin ningún problema. El tema es eso de ‘zurdo de la conch…, un zurdo asqueroso’”, planteó Ruffinelli.

Pero sus declaraciones no quedaron ahí. La panelista también respondió con duros términos a la opinóloga.

“Que te lo venga a decir una facha asquerosa de la reconch… como la Patricia Maldonado, a mí me parece que…”, alcanzó a decir.

En ese momento, Nicolás Larraín decidió intervenir y le hizo una advertencia para evitar que cayera en el mismo tipo de descalificaciones.

“No caiga en lo mismo de ella”, le señaló el conductor.

Pese a la interrupción, Ruffinelli defendió su reacción. Según explicó, los insultos de Maldonado abren la puerta para que otras personas utilicen ese mismo lenguaje en su contra.

“Cuando ella se refiere así a alguien, ella baja el nivel de la conversación a ese lugar, habilita a todos los demás para que le podamos decir lo mismo”, argumentó.

Además, la comediante cuestionó la permanencia de Maldonado en los espacios televisivos y puso en duda la relevancia que deberían tener sus opiniones.

“A mí me parece que la opinión de Patricia Maldonado cada día debiera importarnos menos. Y me pregunto, ¿cómo es posible que todavía siga en la tele?”, manifestó.

Finalmente, Nicolás Larraín volvió a intervenir para marcar distancia de los insultos. El conductor pidió moderación tanto a Ruffinelli como a Maldonado.

“Patricia, yo no voy a sumarme a las palabras. Le sugeriría, al igual que a Bernardita, que no usara palabras tan soeces”, concluyó durante el programa.

Bernardita Ruffinelli: La opinión de Patricia Maldonado cada día debiera importarnos menos, y me pregunto cómo es posible que todavía siga en la tele. Bernardita le dice fuerte y claro a Paty Maldonado facha asquerosa de la ctm 😆👍🏻. #NotNews. https://t.co/nZVBGFZl7n — Tamara Toro (@Tj_Toro9) November 8, 2026

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