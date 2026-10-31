«Solo 5 personas la tienen en Chile»: Naya Fácil mostró el insólito lujo que compró para su nueva casa en Las Condes

Un nuevo lujo sumó Naya Fácil a su departamento en Las Condes. La influencer sorprendió a sus seguidores al mostrar la compra de un enorme televisor de 116 pulgadas, que pesa más de 100 kilos.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido compartió todo el proceso para subir su compra hasta su nuevo hogar: “Me compré la tele más grande de Chile. Solo 5 personas la tienen, y conmigo 6”.

Por las dimensiones del televisor, no fue posible ingresarlo por los accesos habituales del edificio. Ante esto, Naya Fácil tuvo que contratar una grúa pluma para trasladar la enorme caja hasta su terraza.

Naya Fácil mostró el insólito lujo que compró para su nueva casa en Las Condes

La influencer mostró todo el procesoen que los trabajadores subieron el equipo hasta su departamento. La operación tomó un buen rato, pero finalmente lo consiguieron.

Naya Fácil reconoció: “Yo y mis ideas. Nada es imposible en la vida, en mi mente todo es posible”, comentó.

Tras conseguir que el televisor llegara a su departamento, la creadora de contenido quedó a la espera del personal de la marca para realizar la instalación en su sala de estar.

Otro detalle que llamó la atención fue el valor del equipo. Aunque la influencer no entregó una cifra exacta, el modelo de 116 pulgadas ronadría los 10 millones de pesos.

Naya Fácil, por otro lado, cerró: “Qué genial son mis vecinos, nadie me reclamó, al contrario. Algunos me vinieron a saludar, muy amables”, contó.

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