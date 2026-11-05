Conocido rostro del espectáculo es internado de urgencia tras recibir complejo diagnóstico y hace desesperada petición: se ausentará de la Teletón

Preocupación generó Diego Pánico entre sus seguidores durante las últimas horas. El influencer reveló que debió ser hospitalizado de urgencia tras enfrentar un delicado problema de salud.
La situación también lo obligó a modificar sus compromisos. De hecho, confirmó que no podrá participar en la Teletón, donde tenía contemplada una aparición durante la jornada del sábado.
A través de una historia de Instagram, publicada desde la clínica, el generador de contenidos explicó los motivos de su ausencia.
“Quería pedirles disculpas de corazón, porque lamentablemente no podré asistir”, expresó.
Sin embargo, posteriormente entregó más antecedentes sobre el complicado momento que atraviesa. Según contó, llegó al recinto médico debido a una fuerte molestia en el pecho.
“Llegué por un fuerte dolor en el pecho y, después de los exámenes, me diagnosticaron un tromboembolismo pulmonar”, reveló en la plataforma.
El diagnóstico también le recordó un episodio anterior que enfrentó durante junio de este año. En ese sentido, reconoció que pensaba que el problema había quedado atrás.
“Es algo muy similar a lo que vivimos en junio de este año. Pensábamos que ya estábamos completamente sanos y que todo había quedado atrás, pero hoy nos toca enfrentar nuevamente esta difícil situación”, agregó.
La profunda reflexión de Diego Pánico tras su diagnóstico
En medio de la preocupación por su estado de salud, el influencer también compartió una reflexión sobre este nuevo desafío.
“A veces me pregunto: ¿por qué a mí? Y después pienso: ¿y por qué no a mí?“, escribió.
Junto con ello, manifestó su esperanza de superar nuevamente este complicado escenario. También expresó su preocupación por las posibles consecuencias que podría tener el diagnóstico.
“Hoy solo le pido a Dios mucha fuerza para enfrentar este nuevo desafío. Espero de todo corazón que esto no comprometa ningún otro órgano y que podamos salir adelante una vez más”, complementó.
Finalmente, Diego Pánico realizó una especial petición a sus seguidores y a quienes profesan alguna creencia religiosa. El influencer los invitó a dedicarle una oración por su recuperación.
“Les pido a todos, con el corazón en la mano, que hoy -miércoles- a las 23:00 horas eleven una oración por mí. Cada oración, cada pensamiento positivo y cada muestra de cariño significan muchísimo en este momento. Los amo, gracias por estar, por acompañarme y por tanto cariño”, concluyó.
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