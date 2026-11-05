Radio Corazón sorprendió a fanática de Luciano Pereyra con exclusivo premio para su próximo concierto

Realizamos un concurso en vivo para premiar a los verdaderos fanáticos del cantante argentino. Rosa, una auditora de Maipú, logró superar una exigente prueba musical y se llevó una experiencia inolvidable.

Radio Corazón sorprendió a sus auditores con un entretenido concurso en vivo a través de su canal de YouTube, donde puso a prueba a los fanáticos de Luciano Pereyra para regalar entradas a su próximo concierto en Chile.

La dinámica telefónica exigía una gran precisión musical. Los participantes debían continuar cantando una canción sorpresa justo en el momento en que los conductores detenían la música, sin equivocarse en una sola palabra.

«Si le falta una coma, un acento, pierde… tiene que seguir cantando la letra exacta«, advirtieron nuestros conductores, dejando en claro que no habría segundas oportunidades.

Además, el equipo radial aseguró que analizaría cada interpretación «palabra por palabra», sin perdonar errores en la letra, los acentos ni la entonación.

El espectacular premio para una fanática de Luciano Pereyra

Entre las participantes, Rosa, conocida como Rosita de Maipú, logró superar la prueba y convertirse en la flamante ganadora del concurso.

La auditora no pudo ocultar su emoción al conocer el resultado. «No lo puedo creer… estoy muy nerviosa, le juro que estoy muy emocionada de verdad», expresó durante la transmisión.

Pero eso no fue todo. Radio Corazón preparó una experiencia especial para que la ganadora disfrute al máximo del concierto de Luciano Pereyra, en el marco de su tour Te Sigo Amando.

El premio incluye entradas dobles para el espectáculo en el Santander Arena, transporte privado desde la radio hasta el recinto y un exclusivo meet and greet con el artista. Además, nuestro equipo se encargará de llevarla de regreso a su hogar después del evento.

«Es para los verdaderos fans… con tocarlo, con olerlo, con sentir a Luciano Pereyra», bromearon los conductores al explicar la experiencia.

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