Jacqueline Roumeau compartirá su experiencia en teatro carcelario en una actividad gratuita en Providencia

El teatro como herramienta de expresión y transformación social será el eje de una charla que realizará la Corporación de Artistas por la Rehabilitación y Reinserción Social a través del Arte (CoArtRe) en la Universidad UNIACC.

La actividad se desarrollará el próximo lunes 9 de noviembre y estará a cargo de Jacqueline Roumeau, dramaturga, directora y fundadora de la organización. Durante el encuentro, compartirá su experiencia de más de 25 años trabajando en contextos de encierro y explicará los fundamentos del denominado Método Roumeau.

La metodología utiliza herramientas teatrales para promover la expresión, la reflexión y la construcción colectiva. Su aplicación busca generar espacios de participación y diálogo a través del arte, incluso fuera de los escenarios tradicionales.

La jornada también contempla la presentación del libro «Teatro Testimonial. Cárcel, Comunidad, Migración y Disidencias». La publicación reúne experiencias y reflexiones sobre el teatro testimonial y su capacidad para visibilizar distintas realidades sociales.

La iniciativa está dirigida a estudiantes, docentes y personas interesadas en conocer el trabajo teatral en contextos de encierro y su aporte a los procesos de transformación social.

¿Cuándo y dónde será la charla de CoArtRe en la UNIACC?

El encuentro «Introducción a la Práctica Teatral en Contextos de Encierro» se realizará el lunes 9 de noviembre, a las 18:00 horas, en la Sala Ana Reeves de la Escuela de Teatro y Comunicación Escénica de la UNIACC.

El recinto está ubicado en avenida Salvador 1434, Providencia.

La actividad forma parte del plan de gestión de CoArtRe. Financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google