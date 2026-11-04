  • EN VIVO

Jacqueline Roumeau compartirá su experiencia en teatro carcelario en una actividad gratuita en Providencia

Jacqueline Roumeau compartirá más de 25 años de experiencia en teatro carcelario durante una charla. La actividad también incluirá la presentación del libro «Teatro Testimonial. Cárcel, Comunidad, Migración y Disidencias».

04 Nov, 2026. 19:00 hrs
Co Arte
Cedida

El teatro como herramienta de expresión y transformación social será el eje de una charla que realizará la Corporación de Artistas por la Rehabilitación y Reinserción Social a través del Arte (CoArtRe) en la Universidad UNIACC.

La actividad se desarrollará el próximo lunes 9 de noviembre y estará a cargo de Jacqueline Roumeau, dramaturga, directora y fundadora de la organización. Durante el encuentro, compartirá su experiencia de más de 25 años trabajando en contextos de encierro y explicará los fundamentos del denominado Método Roumeau.

La metodología utiliza herramientas teatrales para promover la expresión, la reflexión y la construcción colectiva. Su aplicación busca generar espacios de participación y diálogo a través del arte, incluso fuera de los escenarios tradicionales.

La jornada también contempla la presentación del libro «Teatro Testimonial. Cárcel, Comunidad, Migración y Disidencias». La publicación reúne experiencias y reflexiones sobre el teatro testimonial y su capacidad para visibilizar distintas realidades sociales.

La iniciativa está dirigida a estudiantes, docentes y personas interesadas en conocer el trabajo teatral en contextos de encierro y su aporte a los procesos de transformación social.

¿Cuándo y dónde será la charla de CoArtRe en la UNIACC?

El encuentro «Introducción a la Práctica Teatral en Contextos de Encierro» se realizará el lunes 9 de noviembre, a las 18:00 horas, en la Sala Ana Reeves de la Escuela de Teatro y Comunicación Escénica de la UNIACC.

El recinto está ubicado en avenida Salvador 1434, Providencia.

La actividad forma parte del plan de gestión de CoArtRe. Financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Contenido patrocinado