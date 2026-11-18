Un importante avance en su vida personal emocionó hasta las lágrimas a Michelle Carvalho. La modelo brasileña compartió los resultados del proceso que comenzó hace algunos meses para mejorar su salud y bienestar.

A través de sus historias de Instagram, la exchica reality reveló que ha bajado 21 kilos desde mayo. Un resultado que también marca un cambio importante en su condición de salud, ya que logró salir de la obesidad grado 2 y actualmente se encuentra en la categoría de sobrepeso.

La noticia la llenó de emoción y no pudo contener las lágrimas al contarles a sus seguidores.

«Me da vergüenza, pero salí de obesidad. Ay, que suena fuerte. Salí de obesidad grado 2 a sobrepeso y bajé 21 kilos», confesó.

Sin embargo, Michelle Carvalho también quiso transparentar que el camino no ha sido sencillo. Según explicó, durante estos meses ha enfrentado períodos en los que no consigue ver avances.

«Ha sido un proceso largo. Hay meses que uno no avanza, pero hay que confiar en que todo va a salir bien. Y bueno, si yo pude, ustedes también pueden», expresó.

En esa misma línea, la modelo destacó la importancia de contar con profesionales durante este tipo de procesos. Para ella, el acompañamiento médico y psicológico ha sido fundamental para conseguir resultados y cuidar su salud.

«Por eso es fundamental hacer un acompañamiento médico, psicológico, estar bien acompañado en el proceso y al final es pura vida, pura salud», señaló.

Michelle Carvalho reveló cuál es su próximo desafío

La brasileña también entregó detalles sobre los hábitos que incorporó para mantenerse enfocada en su objetivo. Entre ellos, destacó la actividad física y el apoyo de su círculo cercano.

«Saco la motivación, las ganas de la raja y voy todos los días al gimnasio. Voy de cuatro a cinco veces por semana. Tengo amigos maravillosos que me motivan todos los días y me dan fuerza», comentó.

Pero no solo sus cercanos han sido importantes. Michelle reconoció que los mensajes de sus seguidores también se transformaron en una motivación para continuar.

De hecho, aseguró que ahora siente una responsabilidad especial con quienes siguen su proceso y buscan inspiración en su experiencia.

«Al principio yo sentía que lo hacía más por mí, pero hoy en día siento que casi lo hago más por ustedes porque quiero que ustedes se inspiren, que sí se puede», manifestó.

Pese a los 21 kilos que ya consiguió bajar, la exchica reality dejó claro que todavía tiene un objetivo pendiente. Por lo mismo, anunció que irá por otros 10 kilos y espera compartir cada etapa con sus seguidores.

«Y ustedes ahora me van a acompañar a bajar mis últimos 10 kilos», adelantó.

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