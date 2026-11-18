La cuenta regresiva para el regreso de Don Omar a Chile suma un nuevo antecedente. A pocos días del inicio de la preventa, se conoció el recinto que albergará su esperado espectáculo.

El cantante puertorriqueño volverá a encontrarse con sus fanáticos nacionales el miércoles 27 de octubre de 2027. La presentación formará parte de su gira internacional «The Last King World Tour».

El intérprete de «Danza Kuduro», «Dile» y «Salió el Sol» ya tiene definido el escenario para su reencuentro con el público chileno.

Según confirmó el sitio web oficial del artista, el concierto se realizará en el Estadio Monumental de Santiago. De esta manera, el recinto de Macul recibirá uno de los espectáculos urbanos más esperados del próximo año.

La presentación en nuestro país será parte de un recorrido por distintos destinos de Latinoamérica. Entre ellos figuran Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia y México.

Además, el anuncio del recinto llega justo antes de que comience la venta anticipada de entradas. Una instancia que permitirá a sus seguidores asegurar un lugar para el esperado regreso del artista.

¿Cuándo comienza la preventa para Don Omar en Chile?

Los fanáticos que quieran asistir al concierto podrán acceder a la preventa a partir del jueves 19 de noviembre de 2026.

Para participar en esta primera etapa, deberán completar un registro previo en el sitio web oficial de Don Omar.

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