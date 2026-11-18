Las redes sociales se han convertido en una vía para recibir todo tipo de mensajes. Así lo demostraron Emilia Dides, Cata Vallejos y Scarlette Hermosilla, quienes compartieron algunas de las propuestas más extrañas que les han llegado por Instagram.

Las tres participaron en una conversación del programa digital «Reinas en off». Allí recordaron las insólitas solicitudes que han recibido de desconocidos y revelaron algunos detalles que llamaron la atención.

Durante el espacio, Emilia Dides aseguró que no ha enfrentado propuestas demasiado fuera de lo común. Sin embargo, reconoció que algunos hombres le han ofrecido dinero para convertirse en sus sugar daddies.

De hecho, la modelo contó que ha recibido ofertas de hasta 10 mil dólares mensuales por este tipo de acuerdos.

Scarlette Hermosilla también sorprendió al revelar una particular solicitud. Según relató, un desconocido estaba dispuesto a pagarle para que lo insultara y lo tratara mal.

La propuesta incluso contemplaba aumentar el dinero dependiendo de la intensidad de los comentarios que recibiera.

«¿Cuánto me cobrarías por tratarme mal? Mientras más mal me trates y me digas cosas feas, más te pago», recordó sobre el mensaje.

Cata Vallejos sorprendió con particular confesión

Pero quien terminó llamando especialmente la atención fue Cata Vallejos. La influencer contó que algunos usuarios le han ofrecido dinero a cambio de fotografías de sus pies.

Lo más inesperado llegó cuando reconoció que aceptó una de estas propuestas y decidió experimentar con la oferta.

«Es que te pago lo que sea» y yo… bueno, alguna vez lo hice. Lo probé», comentó entre risas.

Posteriormente, entregó detalles sobre cuánto recibió por acceder a la petición. Según explicó, un desconocido le transfirió dinero a cambio de una fotografía.

«Me transfirieron y yo le mandé una foto de mis patas (…) Fueron como 150 lucas», reveló la influencer y modelo.

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