¡Maluma desató la locura entre sus fanáticos chilenos! El cantante colombiano agotó todas las entradas para su primer concierto en nuestro país y ya confirmó una segunda presentación en Santiago.

El intérprete de «Hawái» llegará al Santander Arena con su gira «Loco X Volver World Tour 2027». Su primer espectáculo está programado para el 22 de abril y consiguió sold out tras la alta demanda de sus seguidores.

Pero eso no es todo. Ante el entusiasmo del público, el artista anunció una nueva fecha para el 23 de abril de 2027, permitiendo que más fanáticos puedan disfrutar de su esperado regreso.

El anuncio fue acompañado de un mensaje dedicado a sus seguidores: «Y como ustedes lo pidieron tenemos nueva fecha para Chile».

¿Cuándo comienza la preventa para la segunda fecha de Maluma en Chile?

La preventa exclusiva para el segundo concierto comenzará el miércoles 18 de noviembre a las 11:00 horas.

Esta etapa estará disponible para clientes Visa y Banco de Chile, a través de la plataforma PuntoTicket.

Por el momento, el anuncio contempla esta preventa exclusiva. Los interesados pueden revisar las condiciones de compra y los detalles correspondientes en el sitio oficial de la ticketera.

Maluma prepara dos noches de música en Santiago

Las dos presentaciones forman parte de «Loco X Volver World Tour 2027», la nueva gira internacional del colombiano, que recorrerá más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África.

El espectáculo tendrá una puesta en escena renovada y combinará las canciones de su álbum «Loco X Volver» con los grandes éxitos que han marcado su trayectoria.

La gira comenzará el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, Colombia. En Chile, sus seguidores tendrán ahora dos oportunidades para reencontrarse con el artista: el 22 y 23 de abril en el Santander Arena.

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