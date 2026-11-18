Una feliz noticia compartió Gabriel Boric durante las últimas horas. El expresidente confirmó que espera a su segunda hija junto a su pareja, Paula Carrasco, y sorprendió al revelar el nombre de la bebé.

La pareja ya tiene una hija en común, Violeta, quien nació el 25 de junio de 2025. Ahora, la pequeña se prepara para convertirse en hermana mayor con la llegada de Eloísa.

Fue el propio exmandatario quien dio a conocer la noticia mediante una publicación en su cuenta de Instagram. En ella, dedicó un emotivo mensaje a la nueva integrante de la familia.

«Bienvenida al viaje, Eloísa. Que el sepia de otoño tiña nuestros primeros desvelos y las primeras lluvias del año acompañen nuestros acurrucos», escribió.

Pero sus palabras no terminaron ahí. Boric también manifestó la emoción que siente junto a su pareja por la llegada de la pequeña.

«Estamos felices y ansiosos por presentarte el mundo que es y el queremos que sea. Que vengan todas las preguntas, sonrisas y aventuras», agregó.

La publicación rápidamente recibió numerosas muestras de cariño. Sus seguidores aprovecharon la instancia para felicitar a la pareja y desearle lo mejor en esta nueva etapa familiar.

«Muchas felicitaciones y mucho amor para ustedes»; «Felicidades por tan bella noticia, bendiciones»; «Awww hermosa familia» y «Puro amor para ustedes presi querido», fueron algunos de los comentarios que recibió.

Gabriel Boric y Paula Carrasco tendrían planes de matrimonio para 2027

La noticia del embarazo llega en medio de las informaciones sobre los próximos pasos de la relación entre Gabriel Boric y Paula Carrasco.

Hace un tiempo, el diario La Segunda adelantó que la pareja esperaba un nuevo integrante para su familia. Además, el medio entregó detalles sobre los supuestos planes de matrimonio.

Según dicha información, ambos tendrían contemplado casarse el próximo 30 de enero de 2027. La ceremonia se realizaría en el Estadio Palestino y contaría con cerca de 250 invitados.

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