Un nuevo enfrentamiento suma Leo Rey en medio de las controversias que han marcado sus últimos días. Esta vez, el cantante apuntó directamente contra un conocido programa de espectáculos de la televisión chilena.

El intérprete utilizó sus redes sociales para cuestionar públicamente a Plan Perfecto, espacio de Chilevisión. Su molestia surgió luego de que el programa abordara una disputa judicial relacionada con una presunta deuda de cotizaciones impagas.

Leo Rey lanza duro descargo contra Plan Perfecto

A través de una publicación, el exvocalista de La Noche acusó al espacio de mantener una especial atención sobre sus conflictos personales y profesionales.

«Plan Perfecto ensañado conmigo desde que comencé a renacer como artista. ¿Necesitan nombrarme para ganar audiencia?», escribió el artista.

El descargo llegó después de que el programa televisivo entregara nuevos antecedentes sobre el proceso legal que mantiene con dos antiguos integrantes de su equipo.

Según la información expuesta en pantalla, el monto de la presunta deuda alcanzaría cerca de 50 millones de pesos.

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