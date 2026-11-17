Un inesperado cruce se tomó una de las recientes emisiones de Fiebre de canto. Esta vez, los protagonistas fueron Cuco Cerda y Emilia Dides, quienes protagonizaron un tenso intercambio frente a las cámaras.

Todo comenzó cuando el exparticipante decidió enfrentar a la jurado por la evaluación que recibió antes de abandonar la competencia de CHV. Según explicó, quedó disconforme con su calificación y quiso conocer los motivos detrás de su decisión.

Cerda incluso comparó su desempeño con el de Kurt Carrera, otro participante del espacio, y cuestionó la diferencia entre ambas evaluaciones.

“¿Por qué tuve peor nota que Kurt, a quien se le olvidó la letra? A mí no se me olvidó la letra. Me fui un poco desilusionado de tu nota secreta. Quiero entender qué pasó”, planteó directamente a la cantante.

Emilia Dides respondió sin filtros a Cuco Cerda

La intervención del influencer no pasó inadvertida para Emilia Dides, quien rápidamente le hizo un reproche. La modelo cuestionó que Cerda no le hubiera manifestado su molestia cuando ambos se despidieron tras su eliminación.

“Lo primero, preguntarte por qué no me lo dijiste cuando te fui a despedir cuando te fuiste eliminado y por qué lo dijiste luego en un panel y no en mi cara”, respondió la jurado.

Frente a esto, Cuco recordó el último encuentro que tuvieron fuera de cámaras. Según su versión, Dides le habría expresado una frase relacionada con su salida del programa.

“Sorry Cuco, no te quería eliminar”, aseguró que le dijo la cantante.

Sin embargo, Emilia negó haber utilizado esas palabras y aprovechó de aclarar que la eliminación no dependía únicamente de su evaluación.

“No dije ‘no te quería eliminar’. Además, no depende de mí porque somos cuatro jurados: Vasco, Verónica, Luis Jara y yo”, explicó.

La integrante del jurado también entregó sus razones para justificar la calificación. En ese sentido, reconoció que sus criterios habían cambiado a medida que avanzaba la competencia.

“Para mí parecer, Kurt lo hizo mejor. Y en ese entonces quizás estaba evaluando cosas distintas a las que evalúo ahora”, sostuvo.

Finalmente, Dides dio por cerrado el intercambio con una última reflexión dirigida al exparticipante. La cantante insistió en que prefería recibir sus cuestionamientos directamente y no enterarse de ellos a través de otros espacios.

“Espero haber despejado tus dudas y, para la próxima, si tienes algo que decirme, me encantaría que me lo digas en persona”, concluyó.

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