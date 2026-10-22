“¿Qué estoy viviendo?”: Michelle Carvalho impacta al revelar problema de salud que la dejó en shock

Michelle Carvalho reveló que enfrentó una inesperada complicación durante su periodo menstrual. La modelo brasileña contó que experimentó molestias que nunca había sentido y que la llevaron a consultar con un especialista.

A través de sus redes sociales, la exchica reality compartió su sorpresa ante los síntomas. Según explicó, sus experiencias anteriores con la menstruación habían sido muy diferentes a los relatos que escuchaba de otras mujeres.

«Quizás es un tema muy íntimo, pero estoy viviendo por primera vez una experiencia real de tener mi periodo», confesó.

La modelo también describió su reacción al experimentar estas molestias por primera vez. «Yo nunca he tenido esa experiencia fea, hasta que la he tenido hoy y fue como ‘¿qué locura es esta?, ¿qué estoy viviendo?’. Estoy en shock de que la gente viva eso’», relató.

A los dolores se sumaron cambios repentinos en su estado de ánimo. La situación generó preocupación en Carvalho, quien decidió buscar una explicación médica para los síntomas.

Este es el diagnóstico de Michelle Carvalho

Para conocer el origen de las molestias, la modelo acudió a una consulta ginecológica. Tras la evaluación, reveló que le diagnosticaron adenomiosis difusa, una condición que afecta al útero.

Según explica la Clínica Mayo, la adenomiosis ocurre cuando el tejido que recubre el interior del útero crece dentro de su pared muscular. Este tejido responde a los cambios hormonales del ciclo menstrual y puede provocar inflamación y dolor.

Entre los síntomas más habituales se encuentran los cólicos menstruales intensos, los sangrados abundantes o prolongados y el dolor pélvico. Sin embargo, las manifestaciones pueden variar entre pacientes.

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