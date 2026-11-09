Martín Cárcamo entregó sincera reflexión sobre la Teletón y Don Francisco reaccionó con inesperada intervención

La Teletón 2026 terminó con una importante celebración en el Estadio Nacional. Ante miles de personas, la cruzada solidaria consiguió superar su objetivo y alcanzó un último cómputo de $46 mil millones.

Con la meta cumplida, llegó el momento de analizar los resultados y compartir las impresiones que dejó esta nueva edición. Durante un encuentro realizado el domingo, distintas figuras que participaron en la campaña reflexionaron sobre el compromiso de los chilenos.

Uno de ellos fue Mario Kreutzberger, conocido popularmente como Don Francisco. El histórico conductor destacó el papel de la ciudadanía y recordó que el éxito de la iniciativa va mucho más allá de quienes aparecen en pantalla.

«Yo creo que esta no es una obra de los animadores ni de la televisión: es una obra de todo un país», expresó.

En la misma instancia, Martín Cárcamo también compartió una reflexión sobre los cambios que ha experimentado la cruzada a lo largo de los años. En particular, destacó el protagonismo que hoy tienen las nuevas generaciones.

Martín Cárcamo reflexionó sobre el recambio generacional en la Teletón

El animador comenzó destacando algo que había observado durante la campaña, especialmente entre los jóvenes que participaron en sus distintas actividades.

«Hay algo bien bonito, que miraba en la gente más joven y en los periodistas más jóvenes», comentó.

Luego, recordó cómo han cambiado las generaciones que lideran y representan la cruzada solidaria. En ese sentido, reconoció que hace diez años ellos ocupaban el lugar que hoy tienen otros rostros.

«Cuando hablan de las ‘nuevas generaciones’, hace diez años éramos nosotros, y ya no somos las ‘nuevas generaciones’ (…) ahora son ustedes», señaló, dirigiéndose a un grupo de creadores de contenido.

A continuación, Martín Cárcamo destacó que la Teletón ha conseguido reunir a personas de distintas edades en torno a una misma causa.

«Lo que quería decir, mirando la imagen, es que se está cumpliendo algo muy bonito: ya hay varias generaciones, hay de 20, 30, 40, 50, 60 (años)», explicó.

En ese momento, Don Francisco intervino para animarlo a continuar con su reflexión. «Sigue, sigue», le indicó.

La respuesta del animador provocó risas entre los presentes. «Bueno… hasta Mario», lanzó, haciendo alusión a la edad del histórico líder de la cruzada.

Finalmente, Martín Cárcamo retomó su idea y destacó el ambiente de unión que se genera alrededor de la iniciativa solidaria.

«La verdad es espectacular, se produce esa magia y es una gran familia», concluyó.

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