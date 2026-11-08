¡Millonaria cifra! Revelan cuál fue la donación más grande de la Teletón 2026

La Teletón 2026 volvió a demostrar que la solidaridad puede unir a todo un país. Durante este fin de semana, miles de personas, empresas y organizaciones se sumaron a la campaña para reunir los fondos necesarios para financiar los centros de rehabilitación de la fundación.

Sin embargo, entre los distintos aportes que recibió la cruzada solidaria, uno llamó especialmente la atención por su millonaria cifra.

Se trata de la donación realizada por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). La cual, entregó nada menos que $3.300 millones durante la jornada de cierre en el Estadio Nacional.

El anuncio lo realizó Susana Jiménez, presidenta de la organización empresarial, quien llegó hasta el escenario acompañada de Don Francisco.

La donación superó el aporte de la familia Luksic

El monto entregado por la CPC se convirtió en la contribución más grande de la Teletón 2026. Superando incluso los $2.000 millones que donó la familia Luksic durante las primeras horas de la cruzada solidaria.

En ese contexto, Susana Jiménez destacó el compromiso del sector empresarial con las necesidades del país y valoró la participación de las personas que colaboraron durante la campaña.

«“Estamos muy contentos, orgullosos de que todos los chilenos nos unimos”, expresó la representante de la CPC.

Además, sostuvo que el mundo empresarial y las familias empresarias mantienen su disposición para colaborar frente a las distintas necesidades que enfrenta Chile.

¿Cuánto dinero recaudó la Teletón 2026?

La importante contribución empresarial también llegó en un momento clave para la campaña, que durante sus últimas horas necesitaba reunir una suma considerable para alcanzar el objetivo.

Finalmente, a las 01:38 horas de este domingo 8 de noviembre, Don Francisco anunció el último cómputo televisivo: $46.204.313.130.

De esta manera, la Teletón superó la meta de $44.253.268.546 y consiguió reunir cerca de $1.951 millones adicionales.

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