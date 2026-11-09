Influencer estadounidense reveló las cinco razones por las que considera que Chile es un país de «primer mundo»: vive en un pequeño pueblo del país

Una influencer estadounidense que actualmente reside en Chile compartió una particular mirada sobre nuestro país. A través de un video, destacó cinco características que, desde su perspectiva, hacen que Chile tenga una calidad de vida propia de un país de «primer mundo».

Se trata de la usuaria de Instagram @gringa_vikinga, quien cuenta con más de 20 mil seguidores. La joven vive en un pequeño pueblo chileno y aprovechó sus redes sociales para explicar qué aspectos de su vida cotidiana la han sorprendido.

Su publicación no tardó en llamar la atención de los usuarios. De hecho, acumuló más de 40 mil «me gusta» y superó los dos mil comentarios.

Las cinco razones por las que considera que Chile es un país de «primer mundo»

En primer lugar, la estadounidense destacó la importancia que tienen las relaciones familiares y comunitarias en Chile. Según explicó, las tradiciones y la solidaridad entre vecinos son elementos que valora especialmente.

«El enfoque familiar y la comunidad: esto es lo más importante, los almuerzos de domingo, los vecinos que se ayudan; estas cosas no tienen precio», comentó.

En segundo lugar, mencionó el acceso a la salud pública. En este punto, comparó la realidad chilena con la de Estados Unidos, donde recibir atención médica puede representar un importante gasto económico.

«Me llama la atención que muchos servicios de salud son gratis en el sector público; obviamente, ningún sistema es perfecto, pero siento que Chile está haciendo algo muy bien. En Estados Unidos ir al doctor da miedo por la cuenta», sostuvo.

La disponibilidad de alimentos frescos también formó parte de su lista. La influencer valoró la presencia de ferias libres, carnicerías y verdulerías en distintas localidades del país.

«Acá no existen desiertos de comida que lamentablemente sí existen en mi país, que son lugares donde no hay dónde comprar comida fresca. En cualquier pueblo chileno hay feria, carnicería, verdulería y todo es más natural y de la zona», explicó.

Otro punto que destacó fue el estado de la infraestructura vial. Desde su experiencia, tanto las carreteras como los caminos rurales presentan buenas condiciones de mantención.

«Encuentro que los caminos en las carreteras están en muy buenas condiciones y hasta los caminos no pavimentados de tierra tienen muy buena mantención», afirmó.

Finalmente, la estadounidense puso sobre la mesa un servicio que considera fundamental: la conexión a Internet. Incluso desde el pequeño pueblo donde vive, aseguró que cuenta con una conexión de alta velocidad.

«Acá es rapidísimo; incluso en mi pueblo chico tengo fibra óptica y señalan en casi todas partes, en mi país eso no pasa», manifestó.

Las reacciones que dejó su opinión sobre Chile

Como era de esperar, el registro generó una ola de comentarios. Varios usuarios coincidieron con sus apreciaciones y aprovecharon de sumar otros aspectos que consideran positivos de vivir en Chile.

Entre las respuestas que recibió la publicación aparecieron comentarios relacionados con el agua potable y los servicios digitales.

«El agua potable se puede beber sin peligro para la salud»; «A la lista voy a agregar el helado de piña»; «La Clave Única y poder obtener todo con ‘un click’, en Alemania todo es vía carta y papel», escribieron algunos internautas.

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