¡Lali y Miranda! llegan a Chile! Anuncian único concierto en Santiago: fecha y venta de entradas

La unión de Lali y Miranda! llegará por primera vez a los escenarios chilenos con BOM. El proyecto anunció un único concierto en Santiago, donde presentará su álbum debut «BAILAR O MORIR» con un espectáculo que promete convertir el recinto en una gran fiesta pop.

La cita será el domingo 14 de febrero de 2027 en el Santander Arena. El show combinará las nuevas canciones de BOM con éxitos de ambos artistas, en una propuesta que busca hacer del baile y la celebración sus protagonistas.

El proyecto ha generado gran expectación desde el estreno de su primera canción y shortfilm. A pocos días de la publicación del disco completo, ya supera los 5 millones de reproducciones globales en plataformas digitales.

«BAILAR O MORIR» reúne 10 canciones escritas por Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi. La producción artística estuvo a cargo de Ale Sergi y Mauro de Tommaso. El álbum incluye temas como «Señora», «En Italia», «Migajas», «Hiperlove», «Piel» y «Vivo del Pop», entre otros.

Disponible en formato digital, CD y vinilo, el trabajo propone una mezcla de teclados, sintetizadores y ritmos bailables. Su concepto también plantea el baile como una forma de libertad, expresión y celebración de la identidad.

BOM en Chile: cuándo comprar las entradas

Los fanáticos podrán acceder primero a la preventa exclusiva para clientes de Caja Los Andes, que comenzará el martes 10 de noviembre a las 12:00 horas.

En tanto, la venta general partirá el miércoles 11 de noviembre, también al mediodía. Ambas modalidades estarán disponibles a través de PuntoTicket.

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