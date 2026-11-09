Radio lidera ranking de confianza en Chile: encuesta Cadem reveló cuáles son los medios más creíbles

La radio continúa siendo el medio de comunicación que más confianza genera entre los chilenos. Así lo confirmó la última encuesta Plaza Pública de Cadem, que midió la credibilidad de distintas plataformas y los hábitos informativos de la población.

Según los resultados del estudio, un 62% de los consultados manifestó confiar en la radio para mantenerse informado sobre la actualidad. Con esta cifra, el medio se ubicó en el primer lugar del ranking y superó a otras alternativas tradicionales y digitales.

Los diarios nacionales y regionales quedaron en la segunda posición, con un 52% de confianza. Más atrás apareció la televisión abierta, que alcanzó un 41%.

En tanto, las plataformas digitales registraron cifras inferiores. X (antes Twitter) obtuvo un 22%, mientras que TikTok cerró la lista con apenas un 18%.

WhatsApp e Instagram lideran el consumo de noticias

La medición también consultó cuáles son los canales que utilizan habitualmente los chilenos para acceder a las noticias. En este apartado, los resultados fueron diferentes.

WhatsApp encabezó las preferencias con un 69%, seguido de Instagram, que alcanzó un 64%. La televisión abierta ocupó el tercer puesto con un 54%, mientras que la radio registró un 41%.

Las cifras muestran una diferencia importante entre el uso de las plataformas y la confianza que despiertan. WhatsApp, por ejemplo, concentra gran parte del consumo informativo, pero solo obtiene un 33% de credibilidad.

Una situación similar ocurre con Instagram. Pese a su alta utilización para conocer las noticias, apenas un 34% de los encuestados manifestó confiar en esta red social.

¿Qué noticias despiertan mayor interés entre los chilenos?

Cadem también examinó cuáles son los temas que generan mayor interés en la ciudadanía. La economía y el empleo lideraron las preferencias, con un 73% de personas que declararon tener mucho interés en estas materias.

Además, este indicador experimentó un importante aumento de 11 puntos respecto de julio.

El clima apareció en el segundo lugar, con un 66%. Le siguieron la seguridad y el crimen organizado, que concentraron un 63% de las preferencias.

Por su parte, las noticias internacionales alcanzaron un 57% de interés. Los debates políticos quedaron más atrás, con un 49%.

Finalmente, el estudio preguntó por los acontecimientos que marcaron la agenda informativa durante la última semana.

El triunfo demócrata en Estados Unidos encabezó las menciones, con un 23%. En segundo lugar quedó la renuncia de Santiago Peña, con un 20%.

El listado lo cerró el debate por la acusación constitucional contra Fernando Rabat, que obtuvo un 19% de las menciones.

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