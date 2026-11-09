Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova celebraron el primer cumpleaños de su hija Bela: compartieron tiernas fotografías

Un especial momento familiar vivieron Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova durante este fin de semana. La pareja celebró el primer cumpleaños de su hija Bela, quien protagonizó una tierna jornada que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Fue la modelo rusa quien compartió algunos registros de la celebración a través de su cuenta de Instagram. Allí mostró detalles de los preparativos que organizó para festejar el primer año de vida de la pequeña.

Entre las fotografías destacaron la torta de cumpleaños y la decoración que prepararon para la ocasión. Sin embargo, uno de los detalles que más enterneció a sus seguidores fue el atuendo que eligieron para la niña.

Bela apareció disfrazada de hada en algunas de las postales, luciendo un tierno traje para celebrar su día especial.

La publicación también incluyó una fotografía familiar que rápidamente captó las miradas. En ella, Alexandra aparece junto a Alexis Sánchez y su hija, mientras los tres comparten un entretenido momento en una piscina de pelotas.

«1!!!», escribió la modelo para acompañar las imágenes. Además, agregó un emoji de corazón para conmemorar el importante acontecimiento.

Las reacciones que dejó el cumpleaños de Bela

La publicación de Alexandra Litvinova no pasó inadvertida entre sus seguidores. Las fotografías superaron los 130 mil «me gusta» y acumularon numerosos mensajes dedicados a la pequeña.

Varios usuarios aprovecharon la instancia para enviarle felicitaciones a Bela y destacar el cariño que sienten por la familia del futbolista chileno.

«Chile te quiere mucho Alexandra»; «La bebé de chile»; «Felicidades a la pequeña niña maravilla feliz cumpleaños» y «Felicitaciones a la niña maravilla», fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

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