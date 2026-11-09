Había confirmado su participación, pero no apareció: Jean-Philippe Cretton aclaró su ausencia en la Teletón

La participación de distintas figuras del espectáculo y la televisión marcó una nueva edición de la Teletón 2026. Sin embargo, hubo un nombre que varios televidentes esperaban ver y que finalmente no apareció en pantalla: Jean-Philippe Cretton.

La ausencia del periodista llamó la atención, sobre todo porque él mismo había anunciado en sus redes sociales que participaría en el tradicional desfile de pijamas. La actividad estaba programada para el trasnoche del viernes.

Jean-Philippe Cretton despeja las dudas tras su asencia en la Teletón 2026

Pese a la expectativa, el exrostro de TVN no llegó al evento. La situación despertó interrogantes entre los usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a preguntarse qué había pasado con el comunicador.

De hecho, el portal Infama abordó el tema a través de sus historias de Instagram. Allí hizo eco de las consultas que varios cibernautas compartieron sobre la ausencia del periodista.

Ante las dudas, Página 7 se contactó directamente con Jean-Philippe Cretton para conocer las razones de su inasistencia.

El también cantante aclaró que no había enfrentado ningún problema de salud ni una situación personal que le impidiera participar. Según explicó, todo se debió a un inconveniente relacionado con su agenda laboral.

“No me pasó nada, gracias a Dios. Solo fue una descoordinación laboral de mi parte“, reconoció al citado medio.

Además, Cretton quiso evitar cualquier interpretación equivocada sobre su ausencia. En ese sentido, descartó que hubiera ocurrido algún conflicto con los organizadores de la cruzada solidaria.

“no fue nada malo”, aseguró el comunicador, quien también confirmó que ofreció las disculpas correspondientes directamente al equipo de la Teletón.

También puedes leer en Radio Corazón: ¡Millonaria cifra! Revelan cuál fue la donación más grande de la Teletón 2026

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google