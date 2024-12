Los Vásquez celebran San Valentín con concierto: ¿Dónde es y venta de entradas?

¡Atención todos los fanáticos del pop cebolla! Pues Los Vásquez tienen preparado el mejor panorama para celebrar San Valentín con sus fieles seguidores, así que no se pierdan aquí todos los detalles.

Resulta que, el dúo romántico llega a Gran Arena Monticello el próximo viernes 14 de febrero del 2025, con un especial concierto para los enamorados, donde a partir de las 21.00 horas se vivirá una gran fiesta, ya que además los músicos están festejando 14 años de trayectoria musical.

Los hermanos Ítalo y Enzo, dueños del pop-cebolla, llenarán de emoción, alegría y romanticismo el recinto de espectáculos de San Francisco de Mostazal con los clásicos que los han hecho famosos no sólo en Chile, sino que también en todo el continente. “Enamorado”, “Tú me haces falta”, “No me quería”, “Juana María” y “Miénteme una vez”, serán algunos de los grandes éxitos que se escucharán la noche del viernes 14 de febrero.

Venta de entradas de Los Vásquez

Si ya prendieron con su panorama para este San Valentín o quieren disfrutar con amigas de lo mejor de Los Vásquez, les contamos que las entradas están a la venta desde este viernes 13 de diciembre, a través del sistema Topticket.

Por lo mismo que a continuación te dejamos con los precios para que lo vayan pensando desde ahora:

Primeras Filas – $92,000

Platinum – $79,350

Black – $59,800

Platea Joker Baja – $59,800

Platea Corazón Baja – $59,800

Platea Diamante Baja – $59,800

Platea Pica Baja – $59,800

Platea Trébol baja – $59,800

Platea Pica Baja Vista Parcial – $59,800

Platea Trébol Baja Vista Parcial – $59,800

Platea Joker Alta – $39,100

Platea Corazón Alta – $39,100

Platea Diamante Alta – $39,100

Platea Pica Alta – $39,100

Platea Trébol Alta – $39,100

Platea Pica Alta Vista Parcial – $24,150

Platea Trébol Alta Vista Parcial – $24,150

Silla de Ruedas – $59,800