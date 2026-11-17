El fenómeno de «Lola» sigue creciendo y Jedis busca llevarlo a una nueva etapa. El dúo chileno regresó al país después de una exitosa serie de presentaciones en México. Ahora, sus integrantes preparan nuevos proyectos y una gira por clubes y discotecas nacionales.

Pablo Norambuena, conocido como Kamikaze, y Alan Santana, quien utiliza su apellido artístico, estarán en Chile entre el 16 y el 26 de noviembre. Durante su estadía promocionarán «Los Maestros», su más reciente EP, y organizarán sus próximos shows.

La visita llega después de una serie de presentaciones en Ciudad de México durante octubre. En esa etapa, los músicos también cerraron nuevas fechas para el verano y concretaron colaboraciones que darán a conocer próximamente.

El alcance del dúo se refleja en sus cifras de reproducción. Jedis supera los cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify. Su mayor éxito es «Lola», canción que acumula más de 320 millones de reproducciones en YouTube Music y más de 170 millones en YouTube, según datos entregados por los artistas.

El remix del tema junto a Bellakath también fortaleció su presencia en el mercado mexicano. De hecho, Ciudad de México aparece como su principal ciudad de escucha en Spotify.

Jedis prepara una nueva versión de «Lola»

El dúo también alista un lanzamiento especial para diciembre. El próximo 28 de noviembre se cumplirá un año desde la publicación de «Lolaverso», EP que reunió distintas versiones de su canción más popular.

Para conmemorar la fecha, los artistas estrenarán «Lola Mambo Version» junto a Adán la Amenaza. El tema llegará a las plataformas digitales el 4 de diciembre y buscará darle un nuevo impulso al éxito con sonidos ligados al mambo.

«Adán la Amenaza es un duro en la producción», destacó Santana sobre esta colaboración.

Por su parte, «Los Maestros» reúne cinco canciones que recuperan el perreo old school y exploran otros sonidos, como la cumbia urbana. El trabajo incluye temas como «Tengo Ganas», junto a Alan Dazmel, y «Último Mensaje», y ya está disponible en plataformas digitales.

La promoción del EP también tuvo presencia en espacios públicos de Chile, mediante códigos QR instalados en el Metro y pantallas digitales.

Actualmente, Santana está radicado en Viña del Mar, mientras que Kamikaze vive en Europa. Esa distancia ha obligado a los músicos a desarrollar gran parte de su trabajo de manera remota.

«Nos cuesta juntarnos para muchas cosas, pero nuestra pasión por la música nos une y nos mantiene trabajando de todas formas en nuestro proyecto», explicó Kamikaze.

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