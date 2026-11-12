La verdadera razón detrás del anuncio de Naya Fácil sobre su Tesla Cybertruck: así sorprendió a sus seguidores

Expectación generó Naya Fácil entre sus seguidores luego de anunciar que vendería su millonario Tesla Cybertruck. Sin embargo, la publicación escondía una sorpresa que finalmente salió a la luz.

La influencer reveló que el anuncio era parte de una campaña publicitaria junto a Portal Motores, una plataforma chilena enfocada en servicios y soluciones para conductores y propietarios de vehículos.

De esta manera, el llamativo automóvil se convirtió en el protagonista de una colaboración que buscaba presentar los servicios de la aplicación ante nuevas audiencias.

Pero eso no fue todo. Naya Fácil también planteó un desafío a sus seguidores: si Portal Motores alcanza las 100 mil descargas, la plataforma regalará un automóvil.

La iniciativa busca sumar a la comunidad a esta meta y convertir la campaña en una oportunidad para que uno de sus participantes pueda llevarse un vehículo.

La sorpresa detrás del anuncio de Naya Fácil

La colaboración apostó por una estrategia habitual en redes sociales: generar expectación a partir de una situación que parecía personal para luego revelar su verdadero propósito.

En este caso, el anuncio sobre la supuesta venta del Tesla Cybertruck captó la atención de los seguidores de Naya Fácil. Finalmente, la influencer aprovechó el interés por su vehículo para presentar Portal Motores y su desafío de las 100 mil descargas.

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