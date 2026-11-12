Preocupación por Julián Elfenbein: el complejo problema de salud que lo llevó nuevamente a pabellón

Un delicado momento de salud enfrenta Julián Elfenbein. El animador de televisión permanece hospitalizado en la Clínica Alemana de Vitacura, luego de someterse a una compleja cirugía en su columna.

El rostro de Chilevisión, de 54 años, arrastra desde hace varios años fuertes dolores de espalda. Estas molestias han complicado su vida cotidiana y también han interferido en el desarrollo de su carrera televisiva.

Según informó Glamorama, el comunicador ingresó a pabellón el martes 10 de noviembre. La intervención se extendió durante varias horas y tuvo como objetivo extirpar dos hernias lumbares. Además, el procedimiento habría incluido la instalación de elementos metálicos en su columna.

Tras la operación, Elfenbein pasó la noche en la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI), donde permaneció bajo observación médica. Al día siguiente despertó y posteriormente fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Pese a la complejidad del procedimiento, el animador se encontraría de buen ánimo. De acuerdo con el citado medio, sus cercanos aseguran que mantiene la esperanza de recuperarse y volver a desarrollar sus actividades con normalidad.

Los problemas de salud que arrastra Julián Elfenbein

Los problemas físicos del conductor no son recientes. Hace varios años recibió un diagnóstico de hernia que comprometía el nervio ciático. En ese entonces, se sometió a una primera cirugía, pero la intervención no consiguió terminar con sus molestias.

En 2025, el propio comunicador se refirió públicamente a las dificultades que enfrentaba producto de esta condición.

“Lo que pasa es que es más invalidante por los remedios que tienes que tomar”, comentó en aquella oportunidad.

En ese contexto, mencionó algunos de los medicamentos que debía consumir para sobrellevar los dolores, entre ellos morfina, tramadol y pregabalina.

También puedes leer en Radio Corazón: Martín Cárcamo se refiere al complejo momento de Julián Elfenbein: ojo al mensaje que entregó

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google