Luciano Pereyra le cantó al Papa León XIV en Luján, 26 años después de su presentación ante Juan Pablo II

Luciano Pereyra protagonizó un emotivo momento durante la histórica visita del Papa León XIV a la ciudad de Luján, en Argentina. El artista estuvo a cargo del homenaje musical en la Santa Misa celebrada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, ante una multitud que, según la información entregada, superó los tres millones de personas.

La presentación tuvo un significado especial para el cantante. Esto porque ocurrió 26 años después de que interpretara «Sólo le pido a Dios» ante el Papa Juan Pablo II, en Roma, durante el año 2000.

Esta vez, Pereyra volvió a cantar frente a un pontífice, pero en su propia tierra. Su repertorio incluyó «Si No Es Contigo», su último lanzamiento y primer adelanto de su próximo disco, además de «Tu Mano», «El Elegido», «Seré» y «Sólo le pido a Dios».

Esta última canción tiene un lugar especial en su trayectoria. El artista la interpretaba desde pequeño en televisión y, posteriormente, la llevó ante Juan Pablo II. Ahora volvió a darle voz en una celebración multitudinaria junto a León XIV.

Así, la música conectó dos momentos importantes de su vida artística y personal. La fe y sus raíces estuvieron presentes en una actuación que trascendió el escenario y quedó marcada por su significado.

El presente artístico de Luciano Pereyra

El homenaje llega en un año destacado para el cantante argentino. Recientemente, cerró su gira «Te Sigo Amando» con ocho funciones agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Además, anunció «Tierra Viva», su próximo proyecto musical. El lanzamiento estará acompañado por diez presentaciones programadas en el Teatro Gran Rex durante abril de 2027.

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