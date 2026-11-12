Karen Doggenweiler sorprendió con encuentro junto a Daddy Yankee: fanáticos hicieron la petición que todo Chile espera

Un inesperado encuentro protagonizó Karen Doggenweiler durante su reciente visita a Las Vegas, Estados Unidos. La animadora aprovechó su paso por la ciudad para reunirse con una de las figuras más importantes del reguetón: Daddy Yankee.

La conductora viajó hasta Nevada como parte de las actividades internacionales de promoción del Festival de Viña del Mar. Sin embargo, su estadía también estuvo marcada por este especial acercamiento al reconocido cantante puertorriqueño.

Fue la propia Doggenweiler quien compartió el momento a través de su cuenta de Instagram. Allí publicó un video donde aparece junto al intérprete de «Gasolina», en un distendido encuentro que incluyó abrazos y sonrisas.

«Es un privilegio poder estar junto a @daddyyankee celebrando su exitosa carrera aquí en la semana de los @latingrammys en Las Vegas! Muchas felicidades a la persona del año!», escribió la animadora de Mega.

La reunión también contó con la participación de Rafael Araneda, quien comparte la conducción del Festival de Viña con Karen, y Macarena Ripamonti, alcaldesa de la Ciudad Jardín.

Como era de esperar, la publicación generó una ola de reacciones. Varios usuarios aprovecharon la oportunidad para manifestar sus deseos de volver a ver al Big Boss sobre el escenario de la Quinta Vergara.

«Invítalo a Viña!»; «Si viene a viña, solo los nacidos en los 90 tienen derecho a comprar entradas»; «The big boss a Viña», fueron algunos de los mensajes que recibió la conductora.

El histórico paso de Daddy Yankee por Viña del Mar

El entusiasmo de los seguidores tiene una explicación. Daddy Yankee mantiene un vínculo especial con el Festival de Viña del Mar, donde se presentó en tres oportunidades: 2006, 2009 y 2013.

Su debut en la Quinta Vergara ocurrió en 2006 y quedó en la memoria del público. En aquella ocasión, el puertorriqueño sorprendió con una espectacular entrada sobre un trono dorado.

El cantante llegó en pleno éxito de su álbum «Barrio Fino» y desató la euforia con canciones como «Gasolina». Su presentación conquistó al Monstruo y le permitió llevarse las Antorchas de Plata y Oro, además de la Gaviota de Plata.

En 2009 regresó al certamen y nuevamente consiguió una conexión especial con los asistentes. Cuatro años después, en 2013, realizó su hasta ahora última presentación en el escenario viñamarino.

Ese espectáculo se extendió por cerca de 90 minutos. Al finalizar, el público reconoció su show con dos Antorchas y dos Gaviotas, incluida la de Oro.

Desde entonces, el artista no ha vuelto a presentarse en el Festival de Viña. Por eso, el reciente encuentro con Karen Doggenweiler volvió a despertar las esperanzas de sus fanáticos.

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