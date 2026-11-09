Jorge Said presentará dos libros sobre sus viajes y experiencias como reportero: revisa cuándo y dónde serán

Jorge Said regresa a Chile con dos nuevos proyectos literarios que resumen distintas etapas de su carrera. El periodista, fotógrafo y documentalista presentará «Mis heridas de la guerra» y «Secretos de un reportero», publicaciones que recorren sus experiencias alrededor del mundo.

Actualmente, el comunicador se encuentra en el Amazonas grabando la serie «Amazonas salvaje». Sin embargo, viajará a Santiago para realizar ambos lanzamientos antes de regresar a la selva.

«Es el momento más grande de mi vida. Poder complementar el trabajo periodístico de toda una vida con dos proyectos literarios que plasman con emoción y creatividad los grandes fragmentos de mi vida es algo que me emociona», expresó el autor.

El primero de los libros, «Mis heridas de la guerra», tiene 288 páginas y reúne crónicas de más de 20 coberturas realizadas entre 2010 y 2026. Sus relatos recorren territorios como Libia, Israel-Palestina, Ucrania, Siria, Irak y Afganistán.

La publicación incluye experiencias en primera línea, testimonios de víctimas y episodios de alto riesgo. Entre ellos, su presencia en Mariúpol antes de la invasión rusa y su participación en la evacuación humanitaria de mujeres afganas. Además, la obra tendrá una adaptación cinematográfica cuyo estreno está previsto para 2027.

Por otro lado, «Secretos de un reportero» propone un viaje ilustrado por los cinco continentes. El libro incluye 30 crónicas e ilustraciones a todo color de Rommy Rivera. Sus páginas recorren lugares como el Ártico, Mongolia, La Araucanía y Chiloé.

La publicación está inspirada en la serie de 13C, que estrenará una nueva temporada en diciembre. Su propuesta aborda culturas, historia, tradiciones y naturaleza para lectores de distintas generaciones.

¿Cuándo y dónde serán los lanzamientos de Jorge Said?

«Mis heridas de la guerra» se presentará el jueves 12 de noviembre, a las 19:00 horas, en la Fundación Cultural de Providencia. Participarán Jonathan Franklin y Andrea Arístegui. Además, se inaugurará una exposición fotográfica relacionada con el libro, disponible hasta el 22 de noviembre.

En tanto, «Secretos de un reportero» tendrá su lanzamiento el sábado 14 de noviembre, a las 12:00 horas, en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), piso -3, frente al Metro Tobalaba. La actividad contará con Amaro Gómez-Pablos, Antonio Quinteros y Ángeles Araya, además de vino de honor y firma de ejemplares.

Ambas publicaciones también rinden homenaje a las personas que han protagonizado las historias de Said, especialmente a las víctimas de la guerra y la injusticia, y a los periodistas que han perdido la vida ejerciendo su labor.

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