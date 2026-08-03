Gabriel Boric le envió inesperado video a Cony Capelli: ella decidió hacerlo público

Recientemente, Cony Capelli sorprendió a sus seguidores al revelar un especial gesto que recibió de Gabriel Boric. La exganadora de Gran Hermano Chile compartió el registro luego de anunciar que está esperando a su primer hijo.

A través de sus historias de Instagram, la influencer publicó un video que le envió el expresidente de Chile para felicitarla por esta nueva etapa de su vida. En el registro, Boric aprovechó de hablar sobre su experiencia como padre y el profundo cambio que ha significado para él.

«Te mando este video porque me enteré que vas a ser mamá. Yo, como sabes, soy papá hace poco y estoy con una alegría incontenible todos los días al ver esa preciosura, cómo se levanta y te mira«, expresó el exmandatario.

Luego, reflexionó sobre la responsabilidad que implica criar a un hijo.

«Pensar que, de alguna manera, tú contribuyes a que su vida sea posible mejor. Y en el caso de la madre, sin lugar a dudas mucho más», agregó.

La reacción de Cony Capelli

La figura de Chilevisión no tardó en agradecer públicamente el mensaje. Junto al video, destacó las palabras que recibió y aseguró que le llegaron en un momento muy especial.

«Qué lindo video y quería agradecer por esas palabras tan sabias que se resumen con la gran responsabilidad que conllevan la maternidad y paternidad. Gracias, este video me dio mucha alegría», escribió en sus redes sociales.

Cabe recordar que, hace solo unos días, Cony Capelli confirmó que será mamá por primera vez. Lo hizo mediante un emotivo video publicado en Instagram, acompañado de la frase: «Un amor que crece y crece».

El anuncio generó una ola de reacciones entre sus seguidores y distintas figuras del espectáculo, quienes rápidamente le enviaron mensajes de cariño y felicitaciones por la llegada de su primer hijo.

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