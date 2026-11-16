Pica Pica vuelve a Chile con «Mundo Pica Pica»: revisa cuándo será su show en Gran Arena Monticello y cómo comprar entradas

El reconocido grupo infantil español Pica Pica prepara su regreso a Chile con un espectáculo pensado para disfrutar en familia. La agrupación llegará con «Mundo Pica Pica», una presentación que reunirá sus canciones más populares y una puesta en escena llena de música, humor y juegos.

El show se realizará el domingo 22 de noviembre, a las 12:00 horas, en Gran Arena Monticello, ubicado en San Francisco de Mostazal. Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.

Durante la jornada, niños y adultos podrán cantar y bailar al ritmo de éxitos como «El Baile de la Fruta», «La Mané», «Los Esqueletos» y «La Taza».

¿Quiénes son Pica Pica y por qué son un fenómeno infantil?

El trío está integrado por Nacho Bombín, Belén Pelo de Oro y Emi Bombón. La agrupación nació en España en 2011 y desde entonces se ha convertido en uno de los referentes del entretenimiento infantil en el mundo hispanohablante.

Su propuesta combina música, teatro, humor y dinámicas interactivas. Así, sus espectáculos buscan estimular la creatividad de los más pequeños y fomentar la participación de toda la familia.

El éxito del grupo también se refleja en las plataformas digitales. Pica Pica supera los 10 millones de suscriptores en YouTube, cifra que le permitió obtener el Botón de Diamante de la plataforma. Además, su canal oficial acumula más de 8 mil millones de visualizaciones.

Actualmente, los artistas desarrollan una gira por España y Latinoamérica. En ese recorrido, «Mundo Pica Pica» promete llevar sus canciones y coreografías a distintos escenarios

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