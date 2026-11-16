«Se me apretó la guata»: José Antonio Neme recordó el comentario de su padre que lo marcó durante su adolescencia

José Antonio Neme abrió una parte íntima de su historia personal durante una reciente conversación. El periodista recordó un episodio de su adolescencia que involucró a su padre, Antonio Neme, y que estuvo relacionado con el descubrimiento de su sexualidad.

El conductor de Mucho Gusto participó en el podcast Gente Así, espacio conducido por el comediante La Wilo. Allí habló sobre las dificultades que enfrentó al crecer en una época en que la homosexualidad todavía era un tema mucho menos aceptado socialmente.

La desconocida experiencia que marcó la adolescencia de José Antonio Neme

En medio de la conversación, el rostro de Mega reconoció que nunca imaginó alcanzar el lugar que hoy ocupa en la televisión chilena.

“Jamás alguien como yo, amanerado o abiertamente homosexual, en los años 90”, comentó al recordar las barreras que existían durante su juventud.

Sin embargo, uno de los momentos más personales de la entrevista llegó cuando relató una experiencia que vivió a los 13 o 14 años. En ese entonces, viajaba en automóvil junto a sus padres cuando pasaron frente a Fausto, una conocida discoteca gay de Santiago.

Fue en ese momento cuando su padre realizó un comentario que Neme todavía recuerda con claridad.

“Mira, esa es una casa de puros maracos”, habría dicho Antonio Neme, según recordó el periodista.

La frase provocó una serie de sensaciones en el adolescente, quien comenzaba a comprender aspectos de su propia sexualidad.

“Y adentro se veían una luces, un humo. Yo, más o menos consiente… se me apretó la guata, entre lo cruel que sonó en la boca de mi papá, el miedo a la reacción de mi mamá y también ese pavor a los desconocido, que era lo que había del otro lado de esa puerta y que yo no podía ver”, relató.

El conductor también aprovechó la instancia para reflexionar sobre el camino que recorrió hasta convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la televisión nacional.

“Lo que quiero decir con esto es que el camino no ha sido fácil”, expresó.

Finalmente, Neme reconoció que todavía no tiene todas las respuestas sobre cómo logró superar las dificultades que enfrentó durante su vida y alcanzar su posición actual en los medios.

“Todavía no tengo la fórmula”, concluyó.

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