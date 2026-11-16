Isabel Pantoja vuelve a Chile con una gira especial: fecha, entradas y recinto para su show en 2027

Isabel Pantoja volverá a encontrarse con el público chileno en mayo de 2027. La cantante española confirmó un nuevo concierto en Santiago como parte de su gira «Marinero de luces, 40 años después World Tour».

La presentación se realizará el martes 25 de mayo de 2027 en el Santander Arena. El espectáculo estará centrado en el álbum «Marinero de luces», uno de los trabajos más importantes de su trayectoria musical.

La tonadillera sevillana anunció esta gira mundial durante octubre. Ahora, Chile se suma a las paradas que contempla su recorrido por Latinoamérica.

Un homenaje a uno de los discos más importantes de su carrera

Publicado hace cuatro décadas, «Marinero de luces» marcó un momento fundamental en la historia artística de Isabel Pantoja. La cantante dedicó este trabajo a su esposo, fallecido en 1984.

Con este nuevo espectáculo, la artista repasará parte de ese repertorio y otros éxitos que han acompañado sus más de cinco décadas de carrera.

Entre las canciones que forman parte de su legado destacan «Así fue», «Se me enamora el alma», «Marinero de luces», «Era mi vida él» y «Qué voy a hacer contigo».

La intérprete llegará a Santiago con una puesta en escena acompañada por una banda musical. La propuesta buscará reunir la fuerza vocal, el dramatismo y la elegancia que han caracterizado sus presentaciones.

Considerada una de las figuras más reconocidas de la copla y la balada romántica en español, Pantoja mantiene una trayectoria que ha conectado con distintas generaciones de seguidores.

¿Cuándo comprar entradas para Isabel Pantoja en Chile?

Las entradas para el concierto de Isabel Pantoja estarán disponibles desde el miércoles 18 de noviembre, a las 10:00 horas, a través de PuntoTicket.

El espectáculo «Marinero de luces, 40 años después World Tour» se realizará el martes 25 de mayo de 2027 en el Santander Arena de Santiago.

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