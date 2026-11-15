Emiten aviso por posibles trombas marinas y vientos tornádicos en Chile: revisa las regiones bajo advertencia

Un nuevo aviso meteorológico encendió las alertas en el sur de Chile. Durante las últimas horas, las autoridades advirtieron sobre condiciones que podrían favorecer la aparición de intensos vientos con características tornádicas y posibles trombas marinas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una advertencia por el probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas en los valles de las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Según el organismo, estas condiciones podrían provocar fuertes vientos locales, con ráfagas que presentarían características tornádicas. Por este motivo, las autoridades llamaron a mantenerse informados y tomar precauciones ante posibles cambios repentinos en el tiempo.

Armada advierte por posibles trombas marinas

A esta advertencia se sumó la Armada de Chile, que emitió un aviso especial por la probabilidad de formación de trombas marinas en el sector oceánico y costero comprendido entre la comuna de Arauco y la Región de Los Ríos.

De acuerdo con el Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano, el fenómeno podría desarrollarse durante este domingo 15 de noviembre, principalmente entre las 12:00 y las 19:00 horas.

El tramo que requiere mayor atención comprende desde Lebu hasta la Región de Los Ríos, donde las condiciones meteorológicas podrían favorecer la formación de estas columnas de aire en rotación sobre el agua.

¿Qué hacer ante la posible formación de trombas marinas?

Frente a este escenario, la autoridad marítima entregó una serie de recomendaciones preventivas, especialmente para quienes realizan actividades en el mar.

Entre las principales medidas destacan:

Alejarse de las trombas marinas: si una embarcación observa la formación de una, debe dirigirse en sentido contrario para evitar acercarse al fenómeno.

Suspender la pesca y el buceo: las autoridades recomiendan detener estas actividades mientras se mantengan las condiciones de riesgo.

Detener las maniobras marítimas: el personal debe buscar resguardo y mantener puestos sus chalecos salvavidas.

Finalmente, la Armada señaló que informará oportunamente cualquier modificación en las condiciones meteorológicas a través de sus canales oficiales.

Por ahora, el llamado de las autoridades es a mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y evitar exponerse innecesariamente a situaciones de riesgo.

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