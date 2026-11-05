Diana Bolocco soltó la bomba: confirmó su llegada a un importante escenario

La conductora de CHV llegará al escenario de El Patagual para liderar una nueva edición del tradicional certamen folclórico. Sin embargo, todavía existe una incógnita: la animadora reconoció que aún no sabe quién será su compañero. Además, adelantó novedades sobre el esperado regreso de Pasapalabra.

Una importante noticia confirmó Diana Bolocco para su futuro televisivo. La animadora asumirá la conducción del Festival del Huaso de Olmué 2027, uno de los eventos musicales más importantes del verano chileno.

La propia comunicadora reveló la información durante una conversación con Fotech, donde abordó los proyectos que prepara junto al canal.

La noticia marca un nuevo desafío para Bolocco, quien llegará al escenario de El Patagual en una edición especial del certamen. El cuál, regresará a las pantallas de CHV después de varios años de transmisión por TVN.

¿Quién acompañará a Diana Bolocco en Olmué 2027?

Aunque la animadora confirmó su participación, todavía quedan detalles por resolver. De hecho, ella misma reconoció que desconoce quién será la persona que la acompañará durante las cuatro noches del festival.

«Todavía no sé quién me acompañará» comentó al referirse a la conducción del evento.

Cabe recordar que anteriormente surgieron especulaciones sobre una posible dupla entre Diana Bolocco y Julián Elfenbein. Sin embargo, Chilevisión todavía no confirma oficialmente quién compartirá la animación con la periodista.

Por ahora, los seguidores del certamen deberán esperar nuevos anuncios para conocer la conformación definitiva del equipo.

¿Cuándo será el Festival del Huaso de Olmué 2027?

La organización programó la próxima edición del certamen entre el jueves 14 y el domingo 17 de enero de 2027, en el tradicional escenario de El Patagual, ubicado en la Región de Valparaíso.

Además, CHV asumirá nuevamente la transmisión del festival, que durante sus últimas ediciones estuvo bajo la pantalla de TVN. La organización entregará más detalles sobre esta nueva versión durante el lanzamiento oficial del evento.

Así, Diana Bolocco suma un nuevo desafío a su carrera televisiva y se prepara para convertirse en uno de los rostros principales del verano 2027.

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