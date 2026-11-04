Chino Ríos le escribió a bailarina de Leo Rey y recibió inesperada respuesta: salió a la luz particular episodio y en redes no lo pueden creer

Marcelo «Chino» Ríos volvió a llamar la atención en redes sociales tras protagonizar una inesperada interacción con una integrante del equipo de Leo Rey. El extenista apareció en medio de la polémica que enfrenta al cantante con Alexítico y dejó un comentario que no pasó desapercibido.

Todo ocurrió a través de Instagram, donde el exnúmero uno del mundo compartió una fotografía del exvocalista de La Noche. Pero no se limitó a elogiarlo, ya que también mencionó a Daniela González, una de las bailarinas del artista, conocida popularmente como Dani Fruti.

«El más brígido, pero la Danielita es mía que cosa mas tierna, quien chucha es Alexitico que la chu…, los felicito. Besitos», escribió el extenista.

El mensaje generó reacciones entre los usuarios. Sin embargo, Ríos terminó eliminando la publicación después de mantenerla durante algunas horas en su perfil.

Pese a eso, varios alcanzaron a registrar el comentario y reaccionar a sus palabras. Entre ellos estuvo la propia bailarina, quien decidió responderle públicamente y revelar un particular episodio que involucró al deportista.

La respuesta de la bailarina de Leo Rey al Chino Ríos

Daniela González no dejó pasar la oportunidad de interactuar con Marcelo Ríos. En su respuesta, le recordó una invitación que le habían realizado anteriormente y que, según su relato, terminó sin concretarse.

«Cuando quieras puedes venir a ver el show. Te invitamos y nos dejaste plantados. Por ser número 1 estás perdonado @marceloriosoficial», escribió la integrante del equipo de Leo Rey.

El comentario rápidamente llamó la atención de los seguidores. De hecho, consiguió cientos de ‘me gusta’ antes de que el extenista eliminara su publicación.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google