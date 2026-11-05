Emotivo reencuentro: perrito con cáncer terminal visitó a su dueño tetrapléjico y podría haber sido su última vez juntos

Javier Dejon permanece hospitalizado hace dos meses y medio en Viña del Mar, luego de sufrir un accidente que lo dejó tetrapléjico. En medio de su recuperación, recibió una visita muy especial: Siam, su compañero de vida durante 15 años y que actualmente enfrenta un cáncer terminal.

El encuentro tuvo un significado especial para ambos, ya que Javier lleva dos meses y medio hospitalizado y todavía necesita tiempo para continuar con su recuperación. Por eso, su familia hizo todo lo posible para concretar esta visita, consciente del delicado estado de salud de la mascota.

La hermana del paciente, Alicia Dejon, contó que ambos mantienen un vínculo muy estrecho y que Siam siempre acompañó a Javier durante su vida cotidiana.

“Es su amigo; anhelábamos un reencuentro. En definitiva, es su hijo, iba para todos lados con él y se entendían perfectamente”, relató.

La visita de Siam mejoró el ánimo del paciente

El Hospital Dr. Gustavo Fricke permitió este reencuentro mediante su programa “Visitas de Acompañamiento de Mascotas”, iniciativa que busca fortalecer el bienestar emocional de las personas durante su hospitalización.

Carolina Morgado, enfermera supervisora de la Unidad de Paciente Crítico Adulto (UPC), destacó el efecto positivo que tuvo la visita en Javier.

La profesional explicó que el paciente preguntaba constantemente por su perro y que el encuentro produjo un cambio inmediato en su estado de ánimo.

Por su parte, el director del establecimiento, Juan Carlos Gac, invitó a otras familias a consultar por esta alternativa, que el hospital ofrece a los pacientes que cumplen con las condiciones clínicas necesarias.

Así, Siam pudo volver a estar cerca de su compañero después de más de dos meses de separación. Una visita que reunió alegría, nostalgia y mucho cariño, en medio de una situación especialmente difícil para ambos.

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