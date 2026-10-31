¿Problemas para Canal 13?: Aseguran que Pamela Díaz podría cambiar de casa televisiva y ella respondió

Pamela Díaz abordó las especulaciones sobre su futuro en Canal 13 el capítulo más reciente de Primer Plano, donde se refirió a las versiones que apuntan a una eventual salida de la señal privada.

La información surgió en Zona de Estrellas, espacio donde aseguraron que La Fiera estaría evaluando abandonar el canal debido a diferencias relacionadas con sus proyectos profesionales.

Según explicó la periodista Fanny Mazuela, la comunicadora estaría “aburrida” de su actual casa televisiva por una supuesta promesa que la estación no habría cumplido.

El conflicto estaría relacionado con algunas propuestas digitales que Díaz habría presentado a Canal 13, pero que no necesariamente contemplaban que ella estuviera a cargo de la conducción. Esta situación habría provocado su molestia y alimentado los rumores sobre una posible partida.

¿Qué pasará con Pamela Díaz?

Ante las especulaciones, un equipo del estelar de Chilevisión conversó con Pamela Díaz para conocer su versión y aclarar qué ocurrirá con su futuro laboral.

“No me voy, tengo contrato por Vértigo Extremo hasta diciembre“, partió diciendo, en referencia al programa que actualmente conduce junto a Sergio Lagos.

Sin embargo, la presentadora evitó confirmar si continuará en la estación una vez que termine ese proyecto: “Yo no tengo idea ni quién soy (…) no tengo ningún drama con el canal ni con mis compañeros. Hasta el momento me he portado tan bien que es tan perfecto lo que estoy haciendo”.

“Voy a estar dispuesta a trabajar en lo mejor que sé hacer y que me acomode en el momento en el que estoy y con mis tiempos, pero ni siquiera lo he pensado mucho“, señaló Pamela Díaz.

¿Hay negociaciones con otro canal?

Durante la entrevista, la comunicadora también dejó abierta la posibilidad de negociar con otros canales: “No descarto nada porque tengo hasta diciembre contrato, ¿por qué? ¿Me van a contratar ustedes?“, lanzó entre risas.

“A mí me encanta la tele, me fascina, pero me gusta hoy día tener la suerte de elegir dónde puedo estar y con quién quiero estar, eso hace que me interese las cosas que me han ofrecido”, mencionó.

Por su parte, el periodista de Primer Plano le preguntó directamente si mantenía una buena relación con Canal 13: “Sí, sino me tendré que ir a otro lado o si no estaré en mi canal, por suerte, como se dice, estoy jugando con la bonita“, respondió.

“Yo soy partidaria que no todos los problemas se tienen que arreglar (…) a todos nos han movido de un lado para el otro, yo hoy estoy tranquila y no estoy con ganas de estar negociando porque me han llamado de varios lugares, yo creo que en un mes más voy a saber todo“, sentenció Pamela Díaz.

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