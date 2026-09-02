“Ahora se la devuelvo”: Otakin reaviva la polémica en bencinera de Hualpén con inesperado movimiento

La polémica que protagonizó Otakin en un servicentro de Hualpén sumó un nuevo episodio. El creador de contenido volvió a referirse a lo ocurrido y esta vez apuntó directamente contra uno de los trabajadores del recinto.

Todo comenzó luego de que el influencer denunciara una presunta estafa cercana a los $30 mil. Según explicó, realizó un pago por combustible, pero inicialmente la carga no habría llegado al estanque de su vehículo.

La situación escaló cuando detectó supuestas irregularidades en la boleta. Tras contactar a Carabineros, uno de los funcionarios del servicentro terminó detenido por una denuncia relacionada con el delito de estafa.

Pero el episodio no terminó ahí. Otakin también aseguró que recibió burlas de otro trabajador mientras permanecía en el lugar.

Otakin expone a trabajador que se habría burlado de él durante polémico episodio

En conversación con Noticias Hualpén, relató que algunas personas se acercaron para pedirle fotografías. En ese momento, según su versión, uno de los bomberos habría reaccionado con ironía ante la situación.

El creador de contenido decidió ahora volver sobre ese momento. A través de sus historias de Instagram, publicó una imagen en la que aparece el trabajador siendo fiscalizado por personal de la PDI, además de funcionarios de la Dirección del Trabajo y de Migraciones.

Junto al registro, Otakin identificó al hombre y recordó el supuesto comentario que recibió durante la polémica. “Ese bombero fue el que se burló y me dijo ‘uy, qué famoso eres’ cuando la gente se acercó a tomarse fotos”, señaló.

Pero eso no fue todo. El influencer acompañó la publicación con una breve frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: “Ahora se la devuelvo”.

La declaración llegó en medio de las distintas reacciones que generó el caso en redes sociales. Otakin también ha marcado distancia de los comentarios que intentan llevar la discusión hacia la nacionalidad de las personas involucradas.

De hecho, el creador de contenido cuestionó que su denuncia fuera interpretada desde una perspectiva xenófoba y respondió a las críticas que recibió en plataformas digitales.

“Ahora viene el efecto George Harris, todo es xenofobia”, cerró el creador de contenido.

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