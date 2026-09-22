Rumores de quiebre entre Emilia Dides y Sammis Reyes llegan a sus protagonistas: ojo a la respuesta de cada uno

Los rumores sobre un supuesto quiebre entre Emilia Dides y Sammis Reyes sumaron un nuevo capítulo durante este lunes 21 de septiembre.

En la reciente emisión de Zona de Estrellas, los panelistas revelaron que ambos fueron contactados para conocer directamente su postura frente a las especulaciones.

La periodista Fanny Mazuela tomó contacto con la mánager de la ex Miss Chile. La representante evitó entregar mayores detalles, pero sí descartó que exista algún problema entre la pareja.

“Me dice: ‘No habrá ninguna declaración, pero gracias por el interés. A Emilia nunca le ha gustado hablar de su vida privada y seguiremos manteniéndolo de esa manera. Solo te digo que todo está bien y que no sabemos por qué comenzó a generarse este rumor’”, relató la comunicadora.

Pero Emilia Dides no fue la única consultada. Camila Campos también decidió comunicarse directamente con Sammis Reyes.

Sammis Reyes también habló

Según explicó la panelista, el deportista aseguró que desconocía completamente la supuesta crisis.

“Primero me habla de a qué crisis me refiero yo. Lo desconocía completamente. Me pone después: ‘¿Tenemos una crisis?’”, contó Camilísima.

Posteriormente, Reyes entregó más antecedentes sobre su situación actual. El deportista explicó que se encuentra con una agenda laboral bastante ocupada y recorriendo distintas zonas del país.

“Me dice que no hay nada que reportar. Que él ha estado con muchísimo trabajo, está recorriendo Chile, ha estado viajando mucho. También me cuenta que está en un proceso personal muy importante ligado a un familiar que no se encuentra bien de salud. Está acompañando a esa persona en ese proceso”, relató Campos.

Ante la insistencia sobre su relación con Emilia Dides, el exjugador de la NFL fue categórico.

“Me dice: ‘Obvio. No sé de dónde inventan tantas cosas’”, aseguró la panelista.

Finalmente, Campos contó que Reyes también manifestó su preocupación por las consecuencias que pueden tener este tipo de rumores.

“Me dice que ojalá haga un periodismo honesto y que cuente realmente cómo son las cosas, porque hay una pequeña hija. Me habla de que no quiere seguir dándole que hablar a personas que buscan hacer daño”, concluyó.

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