«Si no le cuentas tú, le voy a contar yo…»: La advertencia de Coté López que habría terminado revelándole todo a Gala Caldirola

La polémica que involucra a Gala Caldirola, Luis Jiménez y Coté López sigue sumando nuevos antecedentes. Esta vez, Cecilia Gutiérrez entregó detalles sobre el supuesto conflicto que habría llevado a la empresaria a contarle a la española sobre la relación que mantenía con su exesposo.

La situación salió a la luz luego de que la periodista revelara que Gala Caldirola había regresado a Chile desde Qatar tras enterarse de una presunta infidelidad de Luis Jiménez con Coté López. Posteriormente, la española entregó su versión en el programa “Primer Plano”.

Ahora, Gutiérrez abordó nuevamente el tema en su podcast “Bombastic” y explicó qué habría ocurrido antes de que Coté López contactara a Gala.

Según relató la periodista, el origen del conflicto estaría relacionado con asuntos económicos y con los gastos de los hijos que López tiene junto al exfutbolista.

Gutiérrez aseguró que recibió antecedentes desde el colegio de los menores. “A mí me escribió gente del colegio de ellos, que me decían que estaban atrasados con las cuotas, que le correspondía a él. Que incluso el hijo chiquitito a principio de año no tenía los útiles escolares porque no se habían pagado las cuotas”, contó.

De acuerdo con esta versión, Coté López habría cuestionado que Jiménez estuviera construyendo una nueva vida junto a Gala mientras, supuestamente, mantenía obligaciones pendientes con sus hijos.

En ese contexto, la periodista aseguró que la empresaria habría confrontado a su exesposo. “No voy a seguir aguantando, no voy a seguir financiando tus lujos, tu vida, y ahí viene la amenaza. Si no le cuentas tú a la Gala, le voy a contar yo”, relató Gutiérrez.

Los mensajes que habría recibido Gala

Cecilia Gutiérrez también entregó detalles sobre la manera en que Gala Caldirola habría conocido los antecedentes de la relación.

Según explicó, Luis Jiménez le habría pedido a Coté López que fuera ella quien hablara con la española. Sin embargo, la empresaria habría decidido contactarla directamente y enviarle capturas de pantalla de las conversaciones que mantenía con el exfutbolista.

“Se lo cuenta de la peor forma, no se sentó con ella ni la miró a los ojos. Sino que le envía por WhatsApp los pantallazos de conversaciones entre ella y el Mago. Bastantes evidentes, bastante explícitas, que hablan de que estos encuentros habían sucedido más de una vez”, afirmó la periodista.

Finalmente, Gutiérrez sostuvo que los problemas entre López y Jiménez no se habrían limitado a la supuesta infidelidad, sino que también habrían existido constantes discusiones por dinero y por las responsabilidades familiares.

“Efectivamente ellos pelearon todo el tiempo. Pelearon por plata, pelearon por el tema de que ella sentía que no le estaba aportando, que estaba descuidando a sus hijos por iniciar una nueva vida con otra persona fuera de Chile”, cerró.

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