Un humorista que sueña con alcanzar el éxito, pero que enfrenta una realidad muy distinta a sus expectativas, protagoniza «Chistes de Chile». La comedia de Colectivo Interior llegará a Sala Tessier, en Recoleta, con funciones entre el 19 y el 28 de noviembre de 2026.

La historia sigue a Richard Reyes, conocido como «Compadrito». Lleva años intentando consolidarse como humorista y espera algún día protagonizar un gran espectáculo. Sin embargo, las oportunidades escasean, sus referentes parecen haber quedado atrás y, como si fuera poco, acaba de perder a su perro.

A partir de este personaje, la obra aborda las dificultades de quienes buscan vivir de su vocación. La incertidumbre económica, la inestabilidad laboral y la necesidad de reconocimiento atraviesan una historia que utiliza el humor para mostrar una realidad marcada por las frustraciones.

El montaje cuenta con dramaturgia de Diego Varas Fuentealba y dirección de Verónica Díaz-Muñiz. Ambos también exploran las contradicciones de un personaje que intenta hacer reír mientras procura mantener la apariencia de que todo está bien.

«Esta obra nace de la precariedad del medio artístico y de cómo la inestabilidad económica afecta nuestra salud mental», señala Varas. El dramaturgo e intérprete agrega que estas experiencias no son exclusivas del mundo artístico, sino que también afectan a trabajadores de otros sectores.

Una mirada al humor chileno de distintas generaciones

La propuesta recupera elementos de los humoristas callejeros y de la televisión chilena de los años noventa. También incorpora chistes incómodos, situaciones absurdas e improvisación, con espacios para la interacción con los espectadores.

«Estudiamos cómo ha cambiado el humor chileno, desde la televisión de los noventa hasta la actualidad, y cómo muchas de nuestras formas de hacer reír nacen de la crueldad, de lo que nos irrita o nos duele como país», explica Díaz-Muñiz.

La estética también toma referencias del humor popular, con un personaje que intenta sacar adelante su espectáculo con pocos recursos. A esto se suma el diseño sonoro y la música en vivo de Rodrigo Meneses Bustamante, quien acompaña la presentación desde un rol inspirado en el tradicional «bandejero» del humor chileno.

El elenco está integrado por Diego Varas Fuentealba y Rodrigo Meneses Bustamante. Ambos dan vida a una propuesta que busca conectar con las experiencias cotidianas de quienes persiguen sus metas en medio de la incertidumbre.

Colectivo Interior reúne a artistas de las regiones Metropolitana, de O’Higgins y del Maule. Sus creaciones abordan problemáticas de salud mental que afectan a las generaciones millennial y Z, a partir de sus experiencias y códigos contemporáneos.

Las entradas para «Chistes de Chile» están disponibles a través de Ticketplus.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google